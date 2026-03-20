Умер Чак Норрис

Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщила его семья, передает РИА Новости.

"С глубокой скорбью наша семья сообщает, что наш любимый Чак Норрис внезапно ушел из жизни вчера утром (в четверг. — Прим. ред.)", — говорится в публикации на странице артиста в Instagram*.

Семья актера добавила, что не хотела бы раскрывать обстоятельства его смерти, отметив, что он мирно ушел из жизни, его окружали родственники.

Чак Норрис получил известность как исполнитель ролей в различных боевиках, в частности в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Большую часть времени посвятил изучению боевых искусств и тренерской работе. В 1965 году выиграл чемпионат Лос-Анджелеса по карате, а в 1968-м стал чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе и удерживал этот титул последующие шесть лет. Он стал первым американцем, получившим черный пояс и восьмой дан по тхэквондо.

В кино Норрис дебютировал в 1968 году с эпизодической ролью в фильме "Команда разрушителей". Первой значимой стала роль злодея Кольта в ленте "Путь дракона" с Брюсом Ли в 1972 году.

Актер снялся в таких картинах, как "Черные тигры" (1978), "Октагон" (1980), "Око за око" (1981), "Безмолвный гнев" (1982), "Одинокий волк МакКуэйд" (1983), "Без вести пропавшие"(1984), "Без вести пропавшие — 2" (1985) и "Брэддок: Без вести пропавшие — 3" (1988), "Отряд "Дельта" (1986), "Отряд "Дельта" — 2: колумбийский связной" (1990), "Уокер, техасский рейнджер" (1993-2001), "Человек президента" (2000) и "Человек президента: линия на песке" (2002), "Обитель дьявола" (2003), "Вышибалы" (2004), "Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнем" (2005), "Неудержимые-2" (2012).

Норрис стал не только известным актером и мастером боевых искусств, но и автором нескольких книг в жанре автобиографии.

