Знаковым событием станет Областной поэтический марафон «Страницы русской поэзии», открытие которого состоится 25 марта в Самарской библиотеке для молодёжи 
Самарская областная библиотека для молодёжи проведет ежегодную акцию «Неделя молодежной книги»
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
В регионе продолжается развитие ИТС. В 2026 году новое оборудование появится на улицах Самары и Тольятти, а также на региональных автомобильных дорогах.
На дорогах Самарской области модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта 
Из-за подвижек льда на Волге движение судов на воздушной подушке по маршруту «Самара – Рождествено» осуществляется по фактической ледовой обстановке.
С 21 марта на переправе «Самара – Рождествено» возможны изменения в работе судов
20 марта в поселке Волжский Красноярского района горели два частных дома, погибли два человека.
Уточненная информация о пожаре в поселке Волжский Красноярского района
На пресс-конференции директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов озвучил планы на летнюю ремонтную кампанию в Тольятти.
«Т Плюс» в течение лета 2026 года заменит более 10 километров тепловых сетей в Тольятти
Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
Умер Чак Норрис
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Уточненная информация о пожаре в поселке Волжский Красноярского района

20 марта в поселке Волжский Красноярского района горели два частных дома, погибли два человека.

В 11.04 20.03.2026 поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Красноярский, н.п. Волжский, ул. Подсухина, 43, 43а.

На месте вызова горели два частных дома и надворные постройки.

К сожалению в результате пожара есть погибшие.

В 16.18 пожар ликидирован на площади 350 кв.м.

Для тушения пожара привлекались 62 человека и 23 ед. техники, в том числе от МЧС России 20 человек и 7 ед. техники, сообщает ГУ МЧС СО.

Как сообщили в СУ СКР СО, после тушения пожара обнаружены тела 84-летней женщины и 60-летнего мужчины. Кроме того, еще в одном частном доме на соседней улице произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к обрушению указанного дома. В результате данного происшествия никто не пострадал.

По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: МЧС Пожар

Новости по теме
За прошедшие сутки пожарные потушили пожар в Кировском районе Самары: горели надворных построек на площади 50 кв.м.
25 февраля 2026, 17:43
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 4 пожаров
За прошедшие сутки пожарные потушили пожар в Кировском районе Самары: горели надворных построек на площади 50 кв.м. Происшествия
С 16 по 24 февраля в Самарской области произошло 68 техногенных пожаров. Погибли 6 человек, спасены – 14 человек.
24 февраля 2026, 19:53
За прошедшую неделю в регионе при пожарах погибли 6 человек
С 16 по 24 февраля в Самарской области произошло 68 техногенных пожаров. Погибли 6 человек, спасены – 14 человек. Происшествия
В Сызрани при пожаре в квартире погиб мужчина.
22 февраля 2026, 18:06
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 9 пожаров
В Сызрани при пожаре в квартире погиб мужчина. Общество
В центре внимания
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
