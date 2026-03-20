Уточненная информация о пожаре в поселке Волжский Красноярского района

В 11.04 20.03.2026 поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Красноярский, н.п. Волжский, ул. Подсухина, 43, 43а.

На месте вызова горели два частных дома и надворные постройки.

К сожалению в результате пожара есть погибшие.

В 16.18 пожар ликидирован на площади 350 кв.м.

Для тушения пожара привлекались 62 человека и 23 ед. техники, в том числе от МЧС России 20 человек и 7 ед. техники, сообщает ГУ МЧС СО.

Как сообщили в СУ СКР СО, после тушения пожара обнаружены тела 84-летней женщины и 60-летнего мужчины. Кроме того, еще в одном частном доме на соседней улице произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к обрушению указанного дома. В результате данного происшествия никто не пострадал.

По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: СУ СКР СО