Из-за атаки БПЛА задерживается более 20 самарских авиарейсов

Очередной авианалет на Самарскую область произошел в ночь с 20 на 21 марта. Украинская атака вновь вызвала сложности в работе воздушного транспорта.

Как рассказывал OBOZ.INFO, дежурными силами ПВО было сбито шесть беспилотников. Целью атаки ВСУ на Самарскую область 21 марта стал Тольятти.

Для обеспечения безопасности работа аэропорта «Курумоч» была приостановлена. Соответствующее сообщение представители Росавиации опубликовали около двух часов ночи.

На утро 21 марта, на 09:00 они все еще действовали, а в региональной авиагавани копилось число рейсов, которые не смогли улететь вовремя. К этому времени их стало в общей сложности 22 на вылет и прилет.

Так из Самары не могут улететь 11 бортов: по внутренним направлениям – три в Москву, по одному в Новый Уренгой, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Махачкалу, Екатеринбург, Минеральные Воды, по международным – два в Египет (Шарм-Эль-Шейх).

На прилет задерживаются перелеты из Сургута (борт ночью сел в Бугульме), из Минеральных Вод, из Санкт-Петербурга, Сочи, Нового Уренгоя, Нижневартовска и три рейса из Москвы. На международном направлении на «стопе» рейсы из Таджикистана (Душанбе) и Узбекистана (Ташкент).