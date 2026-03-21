21-летняя женщина попала в ДТП в Красноглинском районе

20 марта на территории Самарской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Так, в Красноглинском районе Самары сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 22:00 21-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Granta, двигалась по Аэропортовскому шоссе со стороны автомобильной дороги М-5 «Урал».

В пути следования, во время поворота налево на 4-й квартал в поселке Береза, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLC, под управлением 41-летнего мужчины, движущимся во встречном направлении. Пассажиру Mercedes-Benz – 39-летней женщине назначено амбулаторное лечение.