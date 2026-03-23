В Самарском планетарии возникли проблемы при строительстве

Депутаты Самарской губернской думы рассмотрели проект строительства дополнительного корпуса планетария при музее «Самара Космическая»

На заседании профильного комитета Самарской губернской думы, состоявшемся 19 марта 2026 года, были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проекта по возведению нового корпуса планетария при музее «Самара Космическая». Депутаты выразили заинтересованность в текущем статусе проекта и причинах его временной приостановки. Министр культуры Самарской области, Ирина Калягина, предоставила информацию о том, что на текущий момент техническая готовность здания составляет 30%.

Основной технической проблемой, препятствующей дальнейшему развитию проекта, стало отсутствие необходимого оптического оборудования, что значительно замедлило темпы строительных работ. В целях оптимизации процесса и повышения эффективности, было принято решение о замене оптического оборудования на оптико-цифровое.

Данное изменение потребует внесения соответствующих корректировок в проектную документацию, после чего планируется возобновление строительных работ.

Дополнительно сообщается, что в публичном доступе появились фотографии, отражающие текущее состояние строительных работ на объекте планетария в городе Самаре, пишет ПроГородСамара.