27 марта — Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

Он проводится Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России». В этот день вы также можете обратиться за консультацией в приемную граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

В оказании юридической помощи примут участие:

— сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области;

— адвокаты — члены Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.

Формат приема — очно и по телефону.

Приходите в приемную граждан по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, с 10:00 до 17:00.

Звоните: 8 (846) 337‑29‑03.