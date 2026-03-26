«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L

26 марта 2026 года на самарском судостроительном и судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная закладка трех сухогрузных судов проекта RSD34L. Событие стало важным этапом в развитии серийного гражданского судостроения в Самарской области и подтвердило значимую роль предприятия в реализации программ обновления отечественного флота.

– «Сегодня мы продолжили строительство серии сухогрузов. Для ЗАО «Нефтефлот» это событие – еще одно подтверждение устойчивого развития предприятия и его вклада в будущее российской судостроительной отрасли. Наша команда растет – и численностью сотрудников, и их профессионализмом. Желаю развиваться и вместе достигать новых вершин», – отметил генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Для ЗАО «Нефтефлот» проект RSD34L имеет стратегическое значение. Головное судно серии было заложено 30 мая 2024 года, еще два судна – 25 июля 2024 года, еще три – в марте 2025 года. Таким образом, состоявшаяся закладка продолжила развитие серии, общий объем которой на верфи составит девять судов. Реализация проекта RSD34L подтверждает готовность предприятия работать с крупными серийными заказами и наращивать участие в обновлении российского грузового флота.

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники предприятия, представители органов власти, отраслевых организаций, партнеры и почетные гости.

– Есть такое понятие – «Самара космическая», но я точно знаю, что не менее важна «Самара судостроительная», и, конечно, особая роль здесь отводится предприятию «Нефтефлот». Огромная благодарность каждому работнику за вклад в это направление, – прокомментировал врио заместителя Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

Строительство самоходных сухогрузных судов проекта RSD34L ведется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации в рамках Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Всего до 2027 года на российских судоверфях в рамках программы предусмотрено строительство 260 гражданских судов. Это станет важным шагом в обновлении флота и развитии грузовых и пассажирских перевозок внутренним водным транспортом.

Многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD34L с двумя грузовыми трюмами и дедвейтом до 6000 тонн предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, контейнеров, угля, а также опасных грузов различных классов. Судно длиной около 126 метров, шириной 17 метров и осадкой до 4,2 метра сможет развивать скорость не менее 10 узлов.

– «Важно отметить, что проект RSD34L – серийный. Это говорит о компетенциях завода, его возможностях и профессионализме работников предприятия. Со своей стороны гарантируем поддержку в реализации проекта и желаем удачи», – сказал Генеральный директор проектной организации ООО «МИБ-СПБ» Андрей Шляхов.

Контракт на строительство и поставку многоцелевого сухогрузного судна был подписан 29 августа 2024 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Судно строится по проекту Морского Инженерного Бюро. Лизингополучателем по контракту выступает российская судоходная компания «ВТ-КАРГО», сообщает пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

Фото предоставлено пресс-службой Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий