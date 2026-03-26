Команда МЧС СО – серебряный призер Кубка «Динамо» по волейболу

В Самаре завершились соревнования по волейболу на Кубок Общества «Динамо». В турнире приняли участие команды, представляющие коллективы физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.

В ходе чемпионата было проведено 27 динамичных игр, объединивших более 150 сотрудников силовых ведомств, продемонстрировавших высокий уровень мастерства.

По результатам напряженных поединков, команда Главного управления МЧС России по Самарской области с честью завоевала второе почетное место на пьедестале.

Победители и призеры чемпионата были торжественно награждены заслуженными дипломами и кубками, сообщает пресс-служба МЧС СО.

