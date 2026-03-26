Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное.
КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов
КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов

Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов.

Главное:
Куйбышевская железная дорога запускает самый быстрый пригородный поезд между городами-миллионниками Самара и Уфа.
С 8 мая 2026 года по пятницам, субботам и воскресеньям запускаем скорый межрегиональный пригородный маршрут Самара – Уфа, который будут обслуживать современные, экологичные «Ласточки» в 6-вагонном исполнении. Время в пути составит всего 6 часов 28 минут.
️Важно. Запуск данного маршрута – это первый этап реализации проекта «Самара – центр семи столиц».

Куйбышевская железная дорога запускает самый длинный пригородный маршрут в Самарской области (Тольятти – Самара – Сызрань).
С 29 марта 2026 года по выходным дням стартует беспересадочный маршрут поездами «Ласточка» по маршруту Тольятти – Самара – Сызрань, первоначально по выходным дням. Начиная с 1 мая 2026, на данном маршруте запланировано увеличение количества поездов по субботам и воскресеньям с 3 до 4-х.
️Важно. Реализация данного проекта стала возможна благодаря поддержке Правительства Самарской области.

Сокращаем длительные интервалы в движении пригородных поездов.
Для реализации программы «городская электричка» в Самарской области с 1 мая 2026 года организуем движение 5 пары поездов «Ласточки» по маршруту Самара – Тольятти, с 12 мая 2026 года продляем 15 поездов,  обеспечивая увеличение сквозного транзитного пассажиропотока через станцию Самара на 40%

Возрождаем лучшие пригородные маршруты в Самарской области
С 30 апреля 2026 года возрождаем движение по маршруту Сызрань – Жигулевское Море, современные поезда по данному маршруту будут курсировать ежедневно
Новыми остановочными пунктами на данном маршруте станут Могутовая, Жигулевск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 км (пгт Междуреченск), Новосызранский.

️Важно. По его словам, этот маршрут появился благодаря многочисленным просьбам пассажирам и его дальнейшая судьба зависит полностью от его востребованности.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

Новости по теме
В центре внимания
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
1031
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
706
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
554
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
644
Весь список