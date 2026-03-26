КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов

Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов.

Главное:

Куйбышевская железная дорога запускает самый быстрый пригородный поезд между городами-миллионниками Самара и Уфа.

С 8 мая 2026 года по пятницам, субботам и воскресеньям запускаем скорый межрегиональный пригородный маршрут Самара – Уфа, который будут обслуживать современные, экологичные «Ласточки» в 6-вагонном исполнении. Время в пути составит всего 6 часов 28 минут.

️Важно. Запуск данного маршрута – это первый этап реализации проекта «Самара – центр семи столиц».

Куйбышевская железная дорога запускает самый длинный пригородный маршрут в Самарской области (Тольятти – Самара – Сызрань).

С 29 марта 2026 года по выходным дням стартует беспересадочный маршрут поездами «Ласточка» по маршруту Тольятти – Самара – Сызрань, первоначально по выходным дням. Начиная с 1 мая 2026, на данном маршруте запланировано увеличение количества поездов по субботам и воскресеньям с 3 до 4-х.

️Важно. Реализация данного проекта стала возможна благодаря поддержке Правительства Самарской области.

Сокращаем длительные интервалы в движении пригородных поездов.

Для реализации программы «городская электричка» в Самарской области с 1 мая 2026 года организуем движение 5 пары поездов «Ласточки» по маршруту Самара – Тольятти, с 12 мая 2026 года продляем 15 поездов, обеспечивая увеличение сквозного транзитного пассажиропотока через станцию Самара на 40%

Возрождаем лучшие пригородные маршруты в Самарской области

С 30 апреля 2026 года возрождаем движение по маршруту Сызрань – Жигулевское Море, современные поезда по данному маршруту будут курсировать ежедневно

Новыми остановочными пунктами на данном маршруте станут Могутовая, Жигулевск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 км (пгт Междуреченск), Новосызранский.

️Важно. По его словам, этот маршрут появился благодаря многочисленным просьбам пассажирам и его дальнейшая судьба зависит полностью от его востребованности.

