За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 7 пожаров

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 7 пожаров, в том числе:



загорание неэксплуатируемого строения на площади 15 кв.м в Красноглинском районе г. Самара.

загорание неэксплуатируемого строения на площади 30 кв.м в Кировском районе г. Самара.

загорание крыши ангара на площади 5 кв.м в п. Новый Ризадей м.р.Сызранский.

загорание дачного дома на площади 40 кв.м в мкр. Яблоневый овраг г.о. Жигулевск.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.



На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО