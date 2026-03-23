Члены Общественной палаты Самары проведут мониторинг загородных и школьных лагерей

В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании. Планируется, что в этом сезоне на территории города будут работать 9 загородных лагерей и 194 лагеря с дневным пребыванием на базе школ. За лето они примут более 26,5 тысяч детей. Члены комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты города Самары планируют провести мониторинг летнего отдыха. Сама летняя оздоровительная кампания стартует с 1 июня.



Перед началом летней оздоровительной кампании в корпусах загородных лагерей будут выполнены текущие ремонты, на территориях пройдут весенние субботники. В «Волжском Артеке» к новому сезону капитально ремонтируют уличную эстраду и производственные помещения пищеблока, обновляют покрытие спортивных площадок, закупают новую мебель для обеденного зала и спортинвентарь. В Центре дзюдо «Мужество» установят быстровозводимый корпус, что позволит увеличить число отдыхающих в смену. В приемке примут участие представители профильных ведомств.



Как отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева, особое внимание будет уделено мерам безопасности, по каждому учреждению будет актуализирован паспорт безопасности.



Для каждой смены в лагере составляется своя тематическая программа, будут проводиться мастер-классы, квесты и другие активности.



Также в ходе заседания члены Общественной палаты обсудили взаимодействие с местным отделением «Движения Первых». Школьники и молодежь планируют принять участие в общественном контроле территорий, созданных по программе «Народный бюджет Самарской области», а также в мониторинге транспортного облуживания населения и организации летнего отдыха. Представители Общественной палаты присоединятся к проекту «Классные встречи». В ближайшее время будет разработана программа взаимодействия общественников и молодежной организации.

