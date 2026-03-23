Предприятию ОДК-Кузнецов вручена государственная награда за развитие авиационного двигателестроения

Cамарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) удостоено ордена Александра Невского за реализацию стратегически важных проектов в сфере отечественного авиационного двигателестроения. Указ подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Орден Александра Невского – уникальная государственная награда с трехвековой историей, одна из самых значимых в России. Коллективы предприятий удостаиваются его за выдающиеся заслуги и значимый вклад в развитие ключевых отраслей. В торжественной церемонии награждения принял участие индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Деятельность ОДК-Кузнецов сосредоточена на разработке и производстве двигателей семейства «НК» для авиации и топливно-энергетического комплекса, производстве ракетных двигателей РД-107А/РД-108А для космических программ. Ведутся перспективные разработки вертолетного двигателя ПД-8В, двигателя НК-3 для отечественной сверхлегкой ракеты, промышленных газотурбинных двигателей мощностью 32 МВт НК-36СТ-32 и НК-37 для нефтегазовой отрасли и энергетики. ОДК-Кузнецов задействовано в целом ряде ключевых проектов Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Особенно значимо, что указ о награждении подписан Президентом Российской Федерации, который в 2025 году лично посетил наше предприятие. Это знак огромного доверия к нам, к нашему коллективу, к нашему будущему. Предприятие, работая в контуре Госкорпорации Ростех, вносит большой вклад в безопасность и технологический суверенитет страны. Впереди стоят серьёзнейшие задачи. Это серийный выпуск НК-36СТ мощностью 32 мегаватта. Это работа над новым проектом ПД-8В. Это создание перспективных газотурбинных двигателей нового поколения. И, конечно, бесперебойное производство космической продукции», – отметил генеральный директор ОДК-Кузнецов Олег Выдумлев.

Орден Александра Невского стал пятой государственной наградой, которой удостоен коллектив предприятия ОДК-Кузнецов. Ранее он дважды награждался орденом Ленина: за образцовое выполнение заданий правительства по выпуску авиационных моторов для боевых самолетов в 1941 году и в 1957 году за успешное выполнение заданий правительства по созданию новой авиационной техники. В 1945 году завод был удостоен ордена Красного Знамени, а в 1960 году – ордена Трудового Красного Знамени за успешное выполнение государственных заданий по освоению в производстве специальных изделий.

Фото предоставлено пресс-службой ОДК-Кузнецов