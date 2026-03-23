Предприятию ОДК-Кузнецов вручена государственная награда за развитие авиационного двигателестроения

Весенние ограничения движения будут действовать на трассах регионального и межмуниципального значения до 30 апреля.
На дорогах Самарской области с 1 апреля вводятся ограничения для грузового транспорта
26 марта в СОУНБ выступит любимая самарской публикой пианистка, народная артистка республики Нигерия Мария Ассеева с программой «Две исповеди о любви».
В СОУНБ состоится концерт по произведениям Шопена и Листа - «Две исповеди о любви»
Путин 23 марта подписал закон, который дает гражданам право получать инвестиционный доход с пенсионных взносов.
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на инвестиционный доход с пенсионных взносов
23 марта в филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение, что в селе Исаклы на улице Первомайской горит баню на площади 15 квадратных метров.
В селе Исаклы на улице Первомайской горела баня
Главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина рассказала, почему важно соблюдать график вакцинации в рамках Национального календаря прививок.
Тольяттинский врач-педиатр рассказала с чего для ребёнка начинается календарь вакцинации
АвтоВаз планирует запустить подписку за 40 тысяч в месяц с ОСАГО и обслуживанием на свои автомобили.      
АвтоВАЗ рассматривает введение платной подписки на свои автомобили
В России стартовал эксперимент по запуску единой сети "белых банкоматов".
"Росинкас" создаст в РФ сеть "белых банкоматов"
24 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Михаил Малыхин — первый заместитель главы города Самары, курирующий вопросы развития городского хозяйства и экологии, транспорта, а также обеспечения гражданской защиты и безопасности населения.
Первый замглавы Самары Михаил Малыхин ответит на вопросы жителей в «Прямом диалоге»
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
Предприятию ОДК-Кузнецов вручена государственная награда за развитие авиационного двигателестроения

Cамарское предприятие ОДК-Кузнецов удостоено ордена Александра Невского за реализацию стратегически важных проектов в сфере отечественного авиационного двигателестроения.

Cамарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) удостоено ордена Александра Невского за реализацию стратегически важных проектов в сфере отечественного авиационного двигателестроения. Указ подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 
Орден Александра Невского – уникальная государственная награда с трехвековой историей, одна из самых значимых в России. Коллективы предприятий удостаиваются его за выдающиеся заслуги и значимый вклад в развитие ключевых отраслей. В торжественной церемонии награждения принял участие индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков. 
Деятельность ОДК-Кузнецов сосредоточена на разработке и производстве двигателей семейства «НК» для авиации и топливно-энергетического комплекса, производстве ракетных двигателей РД-107А/РД-108А для космических программ. Ведутся перспективные разработки вертолетного двигателя ПД-8В, двигателя НК-3 для отечественной сверхлегкой ракеты, промышленных газотурбинных двигателей мощностью 32 МВт НК-36СТ-32 и НК-37 для нефтегазовой отрасли и энергетики. ОДК-Кузнецов задействовано в целом ряде ключевых проектов Объединенной двигателестроительной корпорации.
«Особенно значимо, что указ о награждении подписан Президентом Российской Федерации, который в 2025 году лично посетил наше предприятие. Это знак огромного доверия к нам, к нашему коллективу, к нашему будущему. Предприятие, работая в контуре Госкорпорации Ростех, вносит большой вклад в безопасность и технологический суверенитет страны. Впереди стоят серьёзнейшие задачи. Это серийный выпуск НК-36СТ мощностью 32 мегаватта. Это работа над новым проектом ПД-8В. Это создание перспективных газотурбинных двигателей нового поколения. И, конечно, бесперебойное производство космической продукции», – отметил генеральный директор ОДК-Кузнецов Олег Выдумлев.
Орден Александра Невского стал пятой государственной наградой, которой удостоен коллектив предприятия ОДК-Кузнецов. Ранее он дважды награждался орденом Ленина: за образцовое выполнение заданий правительства по выпуску авиационных моторов для боевых самолетов в 1941 году и в 1957 году за успешное выполнение заданий правительства по созданию новой авиационной техники. В 1945 году завод был удостоен ордена Красного Знамени, а в 1960 году – ордена Трудового Красного Знамени за успешное выполнение государственных заданий по освоению в производстве специальных изделий.

 

Фото предоставлено пресс-службой ОДК-Кузнецов

 

Теги: ОДК-Кузнецов Самара

Новости по теме
Губернатор напомнил, что знаковым событием стало посещение завода Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре 2025 года.
04 февраля 2026, 16:12
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с управляющим директором «ОДК-Кузнецов» Олегом Выдумлевым
Губернатор напомнил, что знаковым событием стало посещение завода Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре 2025 года. Политика
926
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
27 ноября 2025, 15:11
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний. Общество
1663
Космическому кораблю «Прогресс МС-31» предстоит доставить к МКС почти 2,5 т грузов: аппаратуру, оборудование, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства, топливо для дозаправки станции, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы.
04 июля 2025, 12:26
Двигатели ОДК обеспечили доставку грузов к Международной космической станции 
Космическому кораблю «Прогресс МС-31» предстоит доставить к МКС почти 2,5 т грузов: аппаратуру, оборудование, одежду, питание, медицинские и... Новости компаний
1301
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
387
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
453
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
355
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
356
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
612
