Я нашел ошибку
Главные новости:
Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил правительству приоритеты развития туризма в регионе
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре.
В Самаре на набережной приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
В САТОБ продолжается Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»
7 апреля участники авиационного перелета, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос, посетили самарское предприятие ОДК-Кузнецов.
ОДК-Кузнецов посетили участники авиаперелета по гагаринским местам 
9 апреля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Мой ребенок может так же» (18+).
В «ЗИМ Галерее» начнет работу выставка «Мой ребенок может так же»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.73
-1
EUR 91
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ОДК-Кузнецов посетили участники авиаперелета по гагаринским местам 

7 апреля участники авиационного перелета, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос, посетили самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Участники авиаэкспедиции, в числе которых летчики-космонавты, Герои России Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков, посетили цех окончательной сборки ракетных двигателей, со стапелей которого за 67 лет сошло свыше 12 тысяч легендарных двигателей РД-107А/РД-108А. 
Маршрут перелета прошел через города, связанные с историей освоения космоса. Самара (в прошлом — Куйбышев), где работают многие предприятия ракетно-космического кластера, стала одной из ключевых точек программы.
Члены экипажей легкомоторных воздушных судов посетили производственные подразделения ОДК-Кузнецов. Первой точкой маршрута стал цех сборки ракетных двигателей, где 1958 года выпускают легендарные РД-107А/РД-108А. Именно этот цех в 1963 году посетили первые космонавты Земли Юрий Гагарин и Герман Титов. Статистическая надежность ракетных двигателей, производимых в ОДК-Кузнецов, 99,9%, поэтому они обеспечивают 100% пилотируемых космических пусков нашей страны и до 80% грузовых. 
«Посетить цех, где создается сердце ракеты — это всегда особенное событие для тех, кто бывал на орбите. Мы прекрасно понимаем, что за надежностью нашего корабля стоит труд тысяч людей. Здесь, в Самаре, чувствуется связь времен: тот самый цех, где собирали двигатели для «Востока» Гагарина, сегодня выпускает технику, которая продолжает летать. Это дорогого стоит», — подчеркнул Сергей Рыжиков.
Участники авиаперелёта также побывали в корпусе производства компрессоров газотурбинных двигателей, где на современном оборудовании обрабатываются детали размером от нескольких сантиметров до двух метров. 
«Производство ракетных двигателей ОДК-Кузнецов, основанное в конце 1950-х, является одним из самых значимых подразделений — кадровым ядром предприятия, где люди работают поколениями. Это особая гордость для заводчан — знать, что за каждым пуском космических ракет стоит наш труд. В настоящее время в нашем опытно-конструкторском бюро ведется проектирование нового двигателя для 1 и 2 ступеней отечественной сверхлегкой ракеты. Можно сказать, что космический дивизион обеспечивает стабильную и долговременную загрузку и конструкторских, и производственных подразделений ОДК-Кузнецов», - сказал генеральный директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Олег Выдумлев. 
Визит участников перелета в ОДК-Кузнецов стал важным событием в череде юбилейных мероприятий космической отрасли, а также данью памяти выдающимся достижениям отечественной космонавтики.

 

Фото:  пресс-служба ОДК-Кузнецов

 

Теги: ОДК-Кузнецов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Cамарское предприятие ОДК-Кузнецов удостоено ордена Александра Невского за реализацию стратегически важных проектов в сфере отечественного авиационного двигателестроения.
23 марта 2026, 19:04
Предприятию ОДК-Кузнецов вручена государственная награда за развитие авиационного двигателестроения
Cамарское предприятие ОДК-Кузнецов удостоено ордена Александра Невского за реализацию стратегически важных проектов в сфере отечественного авиационного двигателестроения.
802
Губернатор напомнил, что знаковым событием стало посещение завода Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре 2025 года.
04 февраля 2026, 16:12
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с управляющим директором «ОДК-Кузнецов» Олегом Выдумлевым
Губернатор напомнил, что знаковым событием стало посещение завода Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре 2025 года.
973
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
27 ноября 2025, 15:11
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
1681
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
