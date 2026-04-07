ОДК-Кузнецов посетили участники авиаперелета по гагаринским местам 

7 апреля участники авиационного перелета, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос, посетили самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Участники авиаэкспедиции, в числе которых летчики-космонавты, Герои России Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков, посетили цех окончательной сборки ракетных двигателей, со стапелей которого за 67 лет сошло свыше 12 тысяч легендарных двигателей РД-107А/РД-108А.

Маршрут перелета прошел через города, связанные с историей освоения космоса. Самара (в прошлом — Куйбышев), где работают многие предприятия ракетно-космического кластера, стала одной из ключевых точек программы.

Члены экипажей легкомоторных воздушных судов посетили производственные подразделения ОДК-Кузнецов. Первой точкой маршрута стал цех сборки ракетных двигателей, где 1958 года выпускают легендарные РД-107А/РД-108А. Именно этот цех в 1963 году посетили первые космонавты Земли Юрий Гагарин и Герман Титов. Статистическая надежность ракетных двигателей, производимых в ОДК-Кузнецов, 99,9%, поэтому они обеспечивают 100% пилотируемых космических пусков нашей страны и до 80% грузовых.

«Посетить цех, где создается сердце ракеты — это всегда особенное событие для тех, кто бывал на орбите. Мы прекрасно понимаем, что за надежностью нашего корабля стоит труд тысяч людей. Здесь, в Самаре, чувствуется связь времен: тот самый цех, где собирали двигатели для «Востока» Гагарина, сегодня выпускает технику, которая продолжает летать. Это дорогого стоит», — подчеркнул Сергей Рыжиков.

Участники авиаперелёта также побывали в корпусе производства компрессоров газотурбинных двигателей, где на современном оборудовании обрабатываются детали размером от нескольких сантиметров до двух метров.

«Производство ракетных двигателей ОДК-Кузнецов, основанное в конце 1950-х, является одним из самых значимых подразделений — кадровым ядром предприятия, где люди работают поколениями. Это особая гордость для заводчан — знать, что за каждым пуском космических ракет стоит наш труд. В настоящее время в нашем опытно-конструкторском бюро ведется проектирование нового двигателя для 1 и 2 ступеней отечественной сверхлегкой ракеты. Можно сказать, что космический дивизион обеспечивает стабильную и долговременную загрузку и конструкторских, и производственных подразделений ОДК-Кузнецов», - сказал генеральный директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Олег Выдумлев.

Визит участников перелета в ОДК-Кузнецов стал важным событием в череде юбилейных мероприятий космической отрасли, а также данью памяти выдающимся достижениям отечественной космонавтики.

Фото: пресс-служба ОДК-Кузнецов