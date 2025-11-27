Я нашел ошибку
Главные новости:
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур

149
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А самарского ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный старт и доставку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-28» с экипажем 74-й длительной экспедиции к Международной космической станции.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем миссии «Союз МС-28» стартовала сегодня в 12:28 по московскому времени с площадки №31 «Восток» космодрома Байконур. Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.

В экипаж «Союз МС-28» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Их работа на орбите станет 74-й длительной экспедицией на МКС. «Союз» также доставил на станцию 125 кг груза: личные вещи экипажа, продукты питания и укладки для научных экспериментов.

Перед пуском специалисты ОДК-Кузнецов в рамках гарантийного сопровождения двигателей провели их отладку и контрольные испытания в несколько этапов. Важнейшим из них является предпусковое обслуживание двигателей. 

На космодроме самарские специалисты решают две ответственные задачи – оперативное устранение любой неисправности изделий на месте и участие в тестировании систем ракеты.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз».

В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2010 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108. 

Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии ОДК, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов». 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ОДК-Кузнецов»

Теги: ОДК-Кузнецов Самара

