Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А самарского ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный старт и доставку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-28» с экипажем 74-й длительной экспедиции к Международной космической станции.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем миссии «Союз МС-28» стартовала сегодня в 12:28 по московскому времени с площадки №31 «Восток» космодрома Байконур. Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.

В экипаж «Союз МС-28» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Их работа на орбите станет 74-й длительной экспедицией на МКС. «Союз» также доставил на станцию 125 кг груза: личные вещи экипажа, продукты питания и укладки для научных экспериментов.

Перед пуском специалисты ОДК-Кузнецов в рамках гарантийного сопровождения двигателей провели их отладку и контрольные испытания в несколько этапов. Важнейшим из них является предпусковое обслуживание двигателей.

На космодроме самарские специалисты решают две ответственные задачи – оперативное устранение любой неисправности изделий на месте и участие в тестировании систем ракеты.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз».

В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2010 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108.

Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии ОДК, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ОДК-Кузнецов»