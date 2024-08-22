В ОДК-Кузнецов состоялся флешмоб «День флага России»

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В День Государственного флага РФ самарские двигателестроители провели патриотическую акцию. Под звуки российского гимна 50 активистов молодёжного движения ОДК-Кузнецов «собрали» красно-сине-белый триколор из 6-метровых шелковых полотен. Лёгкая ткань в руках «кузнецовцев» соединилась в трёхцветный монолит, символизируя единство и сплочённость России.

Патриотическая акция в честь Дня Государственного флага Российской Федерации состоялась на главной производственной площадке самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – ОДК-Кузнецов. В обеденный перерыв 50 молодых специалистов выстроились в три колонны, каждая из которых держала один из цветов национального флага. Колонны двинулись навстречу друг другу: синий шёлк занял своё место между белым и алым – триколор сложился.

На протяжении более чем вековой истории предприятия перед ОДК-Кузнецов стояли задачи государственного масштаба, поэтому акция в честь флага нашей страны – это дань уважения первым российским авиа-моторостроителям, боевым и трудовым подвигам заводчан в годы Великой Отечественной войны, времен покорения космоса и становления стратегической авиации и современным техническим достижениям России.

Центральную колонну триколора возглавил один из лидеров молодёжного движения ОДК-Кузнецов, слесарь-сборщик Валентин Сульянов: «Участие в мероприятии к Дню Государственного флага Российской Федерации – это возможность рассказать и показать всем, что мы, молодёжь предприятия, гордимся, что живём и трудимся в России. Поднимая над головой полосы российского триколора, мы выражаем свою любовь и преданность Родине. Я вижу в этот момент блестящие глаза своих коллег и понимаю, что они испытывают те же чувства, что и я. Наш флаг – это символ единства и величия государства, во благо которого мы трудимся. «Кузнецовские» двигатели – одно из величайших достижений отечественного машиностроения, они работают на земле, в небе и в космосе. И мы несём звание «кузнецовцев» с таким же достоинством, как знамя нашей Отчизны».

Участница и соорганизатор акции, ведущий специалист отдела специальной техники и импортозамещения Наталья Марисова отметила, что идея флешмоба с триколором вызвала большой интерес у молодежи предприятия: «Флаг Российской Федерации является одним из главных символов выражения патриотических чувств граждан. Акция, которую мы ежегодно проводим, формирует единство наших целей и интересов. Считаю, что основная задача таких мероприятий – построение эффективного взаимодействия с молодыми сотрудниками, развитие творческой и научно-технической инициативы, привлечение молодёжи к активному участию в производственной и социально-культурной жизни ОДК-Кузнецов».

Видео-ролик по итогам акции размещен в официальной группе предприятия в социальной сети ВКонтакте. Тысячи человек смогли увидеть флешмоб и поделиться с коллегами и друзьями в День Государственного флага России.

ПАО «ОДК-Кузнецов» – ведущее двигателестроительное предприятие России, где осуществляется проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных и ракетных двигателей. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Предприятие включает три ключевых составляющих — конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и уникальную испытательную базу.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.