 «Логика молока» и «Роскосмос» будут создавать питание для космонавтов

Российский производитель молочных продуктов и госкорпорация «Роскосмос» договорились о совместной разработке молочных продуктов для включения в рацион космонавтов.



Ключевым направлением взаимодействия станет разработка инновационных продуктов для участников космических миссий и дальнейшее использование технологических решений для выпуска массового продукта.



Специально для космонавтов Роскосмоса, отправляющихся на орбиту, компания «Логика молока» разработает «сухой йогурт», который благодаря специальной технологии сушки сохраняет все свои функциональные свойства.



Продукт может быть использован также для арктических экспедиций, для северного завоза, для доставки на острова и другие труднодоступные районы, для туристов и людей со специальным режимом питания, так как продукт не требует холодной перевозки.Минэкономразвития Самарской области



фото - Логика молока (на фото - завод компании в Самарской области)