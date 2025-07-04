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Двигатели ОДК обеспечили доставку грузов к Международной космической станции 

4 июля 2025 12:26
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Космическому кораблю «Прогресс МС-31» предстоит доставить к МКС почти 2,5 т грузов: аппаратуру, оборудование, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства, топливо для дозаправки станции, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-31». На Международную космическую станцию будет доставлено около 2,5 тонн грузов для обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-31» состоялся 3 июля в 22:33 по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Космическому кораблю «Прогресс МС-31» предстоит доставить к МКС почти 2,5 т грузов: аппаратуру, оборудование, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства, топливо для дозаправки станции, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Тяга у Земли у РД-107А (первая ступень) составляет 85,6 тс, удельный импульс в вакууме – 320,2 с. Для РД-108А (вторая ступень) эти показатели составляют 80,8 тс и 320,6 с соответственно.

Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии ОДК. В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2005 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108.

Доля предприятия ОДК в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 80%, по пилотируемым российским пускам – 100%. Статистическая надежность двигателей – 99,9%. 

 

Фото предоставлено пресс-службой  ОДК-Кузнецов

Теги: ОДК-Кузнецов Самара

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