Вячеслав Федорищев: «Бесперебойная работа отрасли ОПК – наш приоритет»

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В среду, 17 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев посетили одно из ведущих предприятий региона – «ОДК-Кузнецов», которое входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех».

В ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с работой завода на самой крупной из его производственных площадок, а также пообщался с сотрудниками из разных цехов, в числе которых много молодых кадров.

«Есть понимание стабильности, есть понимание того, что рабочий день загружен, но, вместе с тем, мы отмечаем, что предприятие может делать больше. По некоторым направлениям своей работы может большую часть продукции изготавливать под заказ», – отметил Вячеслав Федорищев, подчеркнув динамичное развитие завода.

«Наша задача как региона – обеспечивать коммуникацию с заказчиком. В данном случае это Министерство обороны Российской Федерации, Роскосмос с тем, чтобы было больше заказов на продукцию», – дополнил он.

Управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев рассказал о производимой продукции и новых проектах. В планах – создание современных двигателей для сверхлегких ракет.

«Потребность огромная. И мы, конечно, с радостью откликнулись на инициативу и предложили наш продукт, базирующийся, с одной стороны, на состоявшихся технологиях и на нашем опыте, а с другой стороны, на новых решениях, – рассказал Алексей Соболев. – Конструкторы горят желанием работать, творить, создавать новое, поэтому уверен, что получится».

Одним из таких молодых специалистов является инженер-конструктор Альбина Гильманова. Своими впечатлениями девушка поделилась с главой региона. Она отметила, что очень повезло попасть на разработку нового изделия. «По сути молодые сотрудники отдела учатся разрабатывать новый двигатель. Вот у меня новые знания, свежие, я только выпустилась из университета, и мои начинающие коллеги все заново изучаем», – рассказала Альбина.

Еще один молодой сотрудник предприятия Иван Сергеев, который совмещает работу на предприятии с учебой в Самарском университете в проекте «Крылья Ростеха», предложил руководителю региона провести в Самарской области форум «Инженеры будущего». В этом году команда Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит «ОДК-Кузнецов», заняла на нем первое место.

Глава субъекта пообещал выйти с такой инициативой и создать условия, позволяющие региону претендовать на право проведения следующего форума.

Также на площадке ПАО «ОДК-Кузнецов» Вячеслав Федорищев провел совещание с руководителями предприятий ОПК Самарской области, где подчеркнул, что такие встречи, позволяющие обсуждать и решать вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, будут регулярными.

Глава региона отметил: «Каждое предприятие очень ответственно относится к тем задачам, которые ставятся военно-политическим руководством страны, и бесперебойная работа, ее обеспечение со стороны региона – это безусловно приоритет в деятельности Правительства Самарской области».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что содействие региона – это и создание условий для работников предприятий, программы поддержки по многим направлениям, включая организацию для детей сотрудников, работающих в напряженном графике, продленных смен в образовательных организациях; льготную ипотеку; строительство жилья по льготным условиям; организацию транспортных маршрутов.

«Мы сегодня пообщались, кто-то доезжает на трамвае, кто-то на автобусе. Есть вопросы, – сказал глава региона. – Мы обязаны обеспечить так, чтобы на предприятия гособоронзаказа приезжали вовремя».

Важным аспектом является системная работа с законодательной властью. На совещании председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле поблагодарил представителей предприятий за выработку предложений по изменению федерального законодательства.

«Мы их реализуем через различные институты, инструменты, в том числе через профильный комитет по промышленности и торговле, а также через комиссию Госсовета РФ по направлению «Промышленность», где Вячеслав Андреевич как заместитель руководителя формировал оперативные и стратегические задачи. Целый ряд инициатив мы реализовали через этот инструмент», – рассказал Владимир Гутенев.

Председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле акцентировал: фокус внимания главы 63-го региона «наряду с решением важнейших социальных задач сосредоточен на высокотехнологичных компаниях и, прежде всего, на оборонно-промышленном комплексе, который является ядром. А завтрашний день нашей оборонки – это молодежь».

Владимир Гутенев отметил положительный опыт Самарского области в подготовке кадров – из 50 передовых инженерных школ 3 находятся в нашем регионе: «В условиях конкуренции за кадровые ресурсы мы должны иметь возможность не только обеспечивать достойную зарплату, но и осуществлять перспективные НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), готовить молодежь. Самарская область здесь является, конечно, примером».

Фото: департамент информационной политики СО