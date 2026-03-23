Весенние ограничения движения будут действовать на трассах регионального и межмуниципального значения до 30 апреля.
26 марта в СОУНБ выступит любимая самарской публикой пианистка, народная артистка республики Нигерия Мария Ассеева с программой «Две исповеди о любви».
Путин 23 марта подписал закон, который дает гражданам право получать инвестиционный доход с пенсионных взносов.
23 марта в филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение, что в селе Исаклы на улице Первомайской горит баню на площади 15 квадратных метров.
Главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина рассказала, почему важно соблюдать график вакцинации в рамках Национального календаря прививок.
АвтоВаз планирует запустить подписку за 40 тысяч в месяц с ОСАГО и обслуживанием на свои автомобили.      
В России стартовал эксперимент по запуску единой сети "белых банкоматов".
24 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Михаил Малыхин — первый заместитель главы города Самары, курирующий вопросы развития городского хозяйства и экологии, транспорта, а также обеспечения гражданской защиты и безопасности населения.
В Самаре ознакомились с проведением реабилитации ветеранов СВО в Самаре

Глава Самары Иван Носков совместно с генерал-майором Виктором Алексеевым посетили отделения медицинской реабилитации СОКБ им. В.Д. Середавина.

Глава города Самары Иван Носков совместно с генерал-майором Виктором Алексеевым посетили отделения медицинской реабилитации Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, расположенные на базе санатория «Можайский». Они пообщались с лечащими врачами, пациентами и медицинским персоналом, ознакомились с организацией медицинской помощи и условиями, которые созданы для реабилитации участников специальной военной операции и их близких.

«На прошлой неделе мы отметили 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Посчитал важным лично поздравить участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию в Самаре. В реабилитационном центре областной больницы им. В.Д. Середавина пациентам уделяется особое внимание, есть специалисты разных профилей и необходимое оборудование. Профессионализм врачей и качество медицинской поддержки — ключевые факторы восстановления бойцов. Жалоб от военных и их родственников не поступало», – отметил глава города Самары Иван Носков.

Генерал-майор Виктор Алексеев отметил вклад врачей и всего медицинского персонала в выздоровление защитников, а также их искреннее внимание к людям и заботу о каждом пациенте.

«Сегодня все мы, каждый на своем месте, делаем вклад в общее дело — дело будущей Победы. Бойцы на передовой мужественно выполняют поставленные боевые задачи, продвигаются вперед и сдерживают противника, жители в городах ежедневным трудом создают надёжный тыл и помогают фронту, а врачи на своём посту возвращают в строй бойцов и поддерживают их близких. Спасибо каждому за то, что полностью отдаетесь своему делу, за силу духа и безграничное мужество», – сказал генерал‑майор Виктор Алексеев.

Как рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями Анна Осина, сегодня в нем проходят реабилитацию более 30 человек. Для участников СВО организована психологическая помощь, в числе прочего проводятся групповые занятия с психотерапевтом по методике, рекомендованной Министерством здравоохранения РФ.

«На базе санатория «Можайский» было открыто два отделения, относящихся к Самарской областной клинической больнице имени В.Д. Середавина: отделение для медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями и отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функций периферической нервной системы и костно-мышечной системы, – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Анна Осина. – В отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями поступают пациенты с различными заболеваниями — и с сердечно-сосудистыми, и с заболеваниями опорно-двигательной системы, эндокринными заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы и др. В другом отделении — пациенты после эндопротезирования тазобедренных, коленных суставов, операций на поясничном отделе, шейном отделе позвоночника и др.».

Отметим, что пациенты восстанавливаются с помощью комплекса упражнений ЛФК, аппаратных методик на современных тренажерах, физиолечения, бальнеотерапии, лечебного массажа и психологического сопровождения.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

