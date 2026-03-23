Иван Носков провел рабочий выезд в Промышленный район Самары

339
21 марта глава города Самары Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного района. Вместе с главой района Иваном Сухаревым и жителями он обсудил организацию сезонных ярмарок, приведение в надлежащий вид действующих торговых объектов, благоустройство и ремонт подходов к соцучреждениям.  

«Промышленный — один из самых густонаселенных районов Самары. Важно, чтобы все его жители были в курсе планов развития территории и принимали в этом непосредственное участие. В преддверии садово-огородного сезона актуален вопрос организации бесплатных мест торговли для пенсионеров — тех, кто реализует продукцию со своих огородов и садов. Уже сейчас пересматриваем внешний вид и места для размещения таких объектов. Также проверяем все договоры на размещение павильонов на газонах и тротуарах. Мы все хотим жить в комфортном и красивом городе, поэтому постепенно очищаем Самару от шатров, прилавков, стихийных «мини-рынков». Социально ответственный бизнес это понимает, жители поддерживают. С теми, кто не заинтересован вести бизнес в красивом и чистом городе, будем разговаривать строго, но в рамках закона», – отметил глава города Самары Иван Носков.  

Как сообщил глава Промышленного района Самары Иван Сухарев, работа с предпринимателями в части разъяснения применения требований к внешнему виду торговых павильонов, торговых рядов и будущих ярмарок ведется регулярно. ТЦ «Старозагорский», расположенный на улице Стара-Загора, уже этим летом приобретет новый облик. Здесь приведут в порядок фасад и оформят вывески, приведут в соответствие с принятым дизайн-кодом расположенные рядом торговые павильоны. Рядом начнет работать городская сельскохозяйственная ярмарка.  

В ходе объезда глава города встретился с жителями дома № 352 по проспекту Карла Маркса. В прошлом году в квартале была реализована новая схема организации дорожного движения: расширена проезжая часть, обустроены тротуары и ограждения, парковочные карманы и разворотные площадки. Это позволило организовать безопасное движение транспорта и пешеходов к школам №№ 93 и 45, детским садам №№ 359 и 373. В этом году по просьбе жителей здесь планируется установить искусственную дорожную неровность для ограничения скорости автомобилистов, а также соответствующие дорожные знаки.  

На территории Самары работают 19 круглогодичных муниципальных ярмарок, где представлены продукты местных сельхозпроизводителей, текстиль, одежда и другие товары. На каждой из них торговые места для местных производителей предоставляются в приоритетном порядке, а пенсионерам доступны специальные бесплатные места, где они могут продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках.

Консультацию по вопросам организации торговли в Самаре можно получить в департаменте туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары (ул. Галактионовская, 25) или по тел. 333-39-29.  

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

