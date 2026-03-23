«Производительность труда»: Самарский завод полимеров «СЗПИ» готовится работать быстрее

«Самарский завод полимерных изделий» («СЗПИ»), один из ведущих российских производителей расходных материалов для медицины и товаров массового спроса, приступил к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда». На предприятии, которое присоединилось к проекту в конце 2025 года, сейчас проходит диагностика производственных процессов и уже внедряются первые изменения.

В настоящее время на площадке предприятия работают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК). Совместно с рабочей группой завода они анализируют эффективность потоков на пакетоделательном участке, чтобы выявить «узкие места», сдерживающие рост производительности. На основе полученных данных уже началась перестановка оборудования — это сократит маршруты перемещения материалов и готовой продукции. Параллельно специалисты оптимизируют загрузку операторов и упаковщиков.

Одно из ключевых решений, которое прорабатывается по итогам диагностики, — переход с двухсменного на односменный график работы. Это станет возможным благодаря ускорению производственных циклов и более рациональной организации труда без сокращения объемов выпуска.

«Участие в нацпроекте — это возможность взглянуть на свое производство через призму эффективности. Мы не просто фиксируем процессы, а меняем их. Рассчитываем, что по итогам диагностики перестроить работу так, чтобы снизить издержки и повысить отдачу от каждого станка и каждого сотрудника», — прокомментировал директор ООО «СЗПИ» Виктор Козлов.

Самарский завод полимерных изделий — динамично растущее предприятие с ежемесячной переработкой более 300 тонн полиэтилена и полипропилена. Продукция «СЗПИ» — от специализированных медицинских пакетов для отходов до товаров массового спроса — поставляется по всей России и в страны ближнего зарубежья.

«В федеральном проекте «Производительность труда» участвуют более 200 предприятий Самарской области. Совокупный экономический эффект от реализованных мероприятий исчисляется миллиардами рублей», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

