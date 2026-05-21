В Госдуме хотят защитить семьи с ипотекой от потери купленных квартир

Парламентарии решили закрыть лазейку, позволяющую оставлять добросовестных граждан без квартир и средств. Сегодня суды часто аннулируют сделку купли-продажи, но потраченные покупателем миллионы обратно не взыскивают. Подробности инициативы раскрыли депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.

Пакет законопроектов вносит поправки в Гражданский кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Суть проста: если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть себе жилье и перерегистрировать права, пока полностью не рассчитается с покупателем.

Это должно защитить семьи с детьми, купившие метры в ипотеку и оставшиеся без всего из-за прежних владельцев, действовавших под влиянием обмана. Авторы подчеркивают, что баланс интересов сегодня нарушен: человек может лишиться квартиры, купленной годы назад, и не получить назад ни копейки.

Инициатива направлена в Росреестр и Верховный суд для сбора официальных позиций и замечаний. Только после их анализа документ будет доработан и внесен на рассмотрение в Госдуму, пишет МК.