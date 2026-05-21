19‑летний студент в Самаре лишился 10 тысяч из-за компьютерной игры

Житель Самары, 19‑летний студент, стал жертвой интернет‑мошенников и обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району.

История началась с того, что парень наткнулся в сети на заманчивое объявление: продавали аккаунт в онлайн‑игре, которая ему нравится. Завязалась переписка с продавцом, который озвучил цену — 10 тысяч рублей. Доверившись собеседнику, студент выполнил все его указания: перевел требуемую сумму и в подтверждение отправил фотографию чека об оплате. Однако вместо доступа к аккаунту заявитель столкнулся с молчанием: продавец исчез, а его телефонный номер стал недоступен.