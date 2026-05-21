Самарчанка уклонялась от уплаты алиментов в пользу своего ребенка, накопив задолженность в 710 тысяч рублей

Жительница г. Самары уклонялась от уплаты алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребенка, накопив задолженность в 710 тысяч рублей. В связи с тем, что женщина от судебных приставов скрывалась и алименты не выплачивала, сотрудниками Службы в отношении нее было заведено разыскное дело.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено место нахождения сначала транспортного средства должницы, которое она передала в пользование третьим лица. Отечественный автомобиль арестовали и передали на реализацию.

Затем в ходе работы судебные приставы установили адрес, где сейчас проживает сама алиментщица. Должница была доставлена в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары, где в отношении нее был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Рассмотрев материалы дела, суд назначил женщине наказание в виде 40 часов обязательных работ.