Россияне стали чаще читать зарубежную классику
Самарский Росреестр напоминает о признаках неиспользования земельных участков
Самарские ученые с помощью ИИ в два раза уменьшили шум пропеллера БПЛА
Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в мае
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
В самарскую колонию пытались пронести телефоны и зарядные устройства
В Октябрьске жена ударила по голове мужа утюгом
19‑летний студент в Самаре лишился 10 тысяч из-за компьютерной игры
Самарчанка уклонялась от уплаты алиментов в пользу своего ребенка, накопив задолженность в 710 тысяч рублей

Жительница г. Самары уклонялась от уплаты алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребенка, накопив задолженность в 710 тысяч рублей. В связи с тем, что женщина от судебных приставов скрывалась и алименты не выплачивала, сотрудниками Службы в отношении нее было заведено разыскное дело.
В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено место нахождения сначала транспортного средства должницы, которое она передала в пользование третьим лица. Отечественный автомобиль арестовали и передали на реализацию.
Затем в ходе работы судебные приставы установили адрес, где сейчас проживает сама алиментщица. Должница была доставлена в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары, где в отношении нее был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Рассмотрев материалы дела, суд назначил женщине наказание в виде 40 часов обязательных работ.

 

Теги: Судебные приставы

384
