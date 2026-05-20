С жителя Самарской области взыскали штраф за нападение на представителя власти

В ходе совершения следственных действий сотрудниками полиции один из присутствующих граждан решил показать свое недовольство происходящим, с силой толкнув должностное лицо.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 80 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов.

В рамках исполнительного производства должника ограничили в праве выезда за пределы страны. Также судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему транспортного средства, а также обратили взыскание на находящиеся на расчетных счетах денежные средства.

В результате принятых мер уголовный штраф за применение насилия в отношении должностного лица оплачен в полном объеме.