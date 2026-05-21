Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в мае

В мае многим не хочется сидеть дома - ведь ждут весна, солнце, путешествия и приключения. При этом далеко не все хотят брать в мае длинные отпуска, сберегая их для лета. А вот путешествия на три дня - то, что нужно, чтобы развеяться и насладиться поездкой, новыми городами и дорогами. Куда же поехать в мае на три дня?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для трехдневного отдыха в мае 2026 года. На первом месте Москва, на втором Казань, а на третьем - Волгоград.



Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в мае:



Москва, Московская область ― 5364 р. * Казань, Татарстан ― 6174 р. Волгоград, Волгоградская область ― 5955 р. Ярославль, Ярославская область ― 5389 р. Самара, Самарская область ― 4471 р. Владимир, Владимирская область ― 4719 р. Петрозаводск, Карелия ― 4110 р. Новороссийск, Краснодарский край ― 3588 р. Сортавала, Карелия ― 7371 р. Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 5272 р.

*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении