Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в мае

В мае многим не хочется сидеть дома - ведь ждут весна, солнце, путешествия и приключения. При этом далеко не все хотят брать в мае длинные отпуска, сберегая их для лета. А вот путешествия на три дня - то, что нужно, чтобы развеяться и насладиться поездкой, новыми городами и дорогами. Куда же поехать в мае на три дня?
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для трехдневного отдыха в мае 2026 года. На первом месте Москва, на втором Казань, а на третьем - Волгоград.
Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в мае:
- Москва, Московская область ― 5364 р. *
- Казань, Татарстан ― 6174 р.
- Волгоград, Волгоградская область ― 5955 р.
- Ярославль, Ярославская область ― 5389 р.
- Самара, Самарская область ― 4471 р.
- Владимир, Владимирская область ― 4719 р.
- Петрозаводск, Карелия ― 4110 р.
- Новороссийск, Краснодарский край ― 3588 р.
- Сортавала, Карелия ― 7371 р.
- Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 5272 р.
*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении