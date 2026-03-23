Первый замглавы Самары Михаил Малыхин ответит на вопросы жителей в «Прямом диалоге»

24 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Михаил Малыхин — первый заместитель главы города Самары, курирующий вопросы развития городского хозяйства и экологии, транспорта, а также обеспечения гражданской защиты и безопасности населения.



В прямом эфире он расскажет о том, как в Самаре будет организована весенняя генеральная уборка, в том числе общегородские субботники, запланированные на 18 и 25 апреля. Также Михаил Малыхин расскажет о завершении отопительного сезона, дорожной кампании 2026 года, о взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, работе по проверке газового оборудования, ликвидации свалок, модернизации общественного транспорта и др.



Также Михаил Малыхин ответит на вопросы, которые поступят в комментариях к прямой трансляции в Госпаблике администрации города Самары в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/video-74315431_456244659. Выпуск можно будет посмотреть также в эфире телеканала «Самара-ГИС». Начало в 18:00.

