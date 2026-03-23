Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Самары Иван Носков совместно с генерал-майором Виктором Алексеевым посетили отделения медицинской реабилитации СОКБ им. В.Д. Середавина.
В Самаре ознакомились с проведением реабилитации ветеранов СВО в Самаре
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
Специалисты «Т Плюс» досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
Члены Общественной палаты Самары проведут мониторинг загородных и школьных лагерей
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
В губернии стартовали инспекционные туры  проекта «Открытая промышленность»
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
В облправительстве утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
«Народный бюджет Самарской области»: определены победители конкурсного отбора мероприятий по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
Ветеран СВО из Самарской области предложил построить ФОК в родном селе Марьевка
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена  Брижинская
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-0.84
EUR 97.29
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

99
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». Инспекционный тур открыл молочный комбинат «САМАРАЛАКТО» (компания «Логика молока»).  
Напомним, «Открытая промышленность» - это образовательная программа, направленная на развитие кадрового и технологического потенциала российских предприятий, формирование позитивного имиджа отечественной промышленности и укрепление межотраслевого взаимодействия, реализуемая  Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2021 года.
Молочный комбинат «САМАРАЛАКТО» (компания «Логика молока») проводит бесплатные экскурсии уже более 10 лет, преимущественно делая акцент на профориентации. Участие в проекте «Открытая промышленность» позволит комбинату выйти на более широкую аудиторию – взрослых потребителей, которым интересно знать, где, как и из чего производятся продукты, которые они покупают каждый день.
Интерес к промышленным экскурсиям в последние годы вырос кратно. По итогам 2025 года количество посетителей предприятий Самарской области увеличилось в пять раз по сравнению с 2024-м: с 15,6 тыс. до 75,9 тыс. человек.
Промышленный туризм выступает важным инструментом регионального развития, объединяя в себе социально-экономические эффекты: от ранней профориентации молодежи до роста инвестиционной привлекательности территорий. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что формирование маршрутов, включающих посещение промышленных и производственных площадок, позволяет не только разнообразить туристические предложения, но также способствует демонстрации промышленного потенциала региона.
«Промышленный туризм стал невероятно популярен: пятикратный рост турпотока за год – лучшее тому подтверждение. Это отличная возможность познакомить жителей и гостей региона с современными технологиями и продуктами, которые производятся в регионе, а также укрепить имидж местных производителей и повысить привлекательность региона в целом», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева. 
Эксперты также отмечают, что развитие промышленного туризма напрямую влияет на бренд работодателя: открытость производства помогает привлекать молодые кадры и формировать лояльность к компании у будущих специалистов. 
Формирование новых туристических продуктов, с посещением предприятий Самарской области, соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

 

Фото: министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
735
751
788
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
282
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
312
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
272
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
291
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
568
Весь список