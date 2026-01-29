Самарская область - на транспортных картах «Единый» и «Тройка»

Я нашел ошибку
Главные новости:
31 января в Новокуйбышевске прошел матч Чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала яркую домашнюю победу над новосибирским «Локомотивом»
31 января в «МТЛ-Арене» состоялось торжественное открытие Кубка Самарской области по танцевальному спорту - «Жемчужина Поволжья».
В Самаре проходят соревнования по танцевальному спорту «Жемчужина Поволжья»
1 февраля на дорогах Самарской области ожидается гололедно-изморозевое отложение 11 мм и более.
1 февраля на дорогах губернии ожидается сложное гололедно-изморозевое отложение
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 года.
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду переходит в «Крылья Советов»
Трое пострадавших (на автодороге "Самара — Бугуруслан") из отечественного автомобиля госпитализированы. Водитель иномарки скончался на месте ДТП.
ДТП в Отрадном: на встречной полосе автодороги столкнулись  Ford и ВАЗ-2110
10 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая лекция под названием «Цифровая гигиена: как не стать жертвой вербовщика в соцсетях?»
В СОУНБ расскажут о безопасном поведении в соцсетях
30 января на поиски потерявшегося рыбака был отправлен аэроглиссер «Север». 
На Волге около поселка Новодевичье рыбак из-за сильной метели потерял ориентиры, ему помогли спасатели
Температура воздуха 1 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
1 февраля в регионе местами сильный, метель, до -7°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.73
-0.3
EUR 90.47
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область - на транспортных картах «Единый» и «Тройка»

492
Акция направлена на привлечение внимание к региону, а также на формирование позитивного образа Самарской области среди населения Москвы и других регионов России.

В рамках масштабной зимней рекламной кампании министерства туризма Самарской области при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы выпущены новые тематические карты «Единый» и «Тройка».

Купить новый тематический «Единый» можно:

— в автоматах по продаже билетов;
— в кассах на всех станциях метро Москвы.

А тематическую «Тройку»:

— на стойках «Живое общение» (mosmetro.ru/passengers…)
— во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная»
— в интернет-магазине (shop.mosmetro.ru/?ysclid=ly…) и на маркетплейсах: Яндекс.Маркет, OZON и Wildberries

Новые тематические карты стали ярким штрихом в масштабной зимней рекламной кампании по продвижению туристического потенциала Самарской области. Акция направлена на привлечение внимание к региону, а также на формирование позитивного образа Самарской области среди населения Москвы и других регионов России, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба министерства туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
04 декабря 2025, 15:39
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства. Туризм
810
Всего на участие в пятом сезоне было подано более тысячи заявок. Участниками образовательной программы стали 605 человек из 63 регионов страны.
26 ноября 2025, 14:20
12 предприятий региона принимаю участие в 5-м сезоне программы «Открытая промышленность»
Всего на участие в пятом сезоне было подано более тысячи заявок. Участниками образовательной программы стали 605 человек из 63 регионов страны. Туризм
1769
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».
24 ноября 2025, 19:27
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых». Туризм
1965
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
487
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
393
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
450
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
638
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
2020
Весь список