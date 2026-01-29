Самарская область - на транспортных картах «Единый» и «Тройка»

В рамках масштабной зимней рекламной кампании министерства туризма Самарской области при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы выпущены новые тематические карты «Единый» и «Тройка».

Купить новый тематический «Единый» можно:

— в автоматах по продаже билетов;

— в кассах на всех станциях метро Москвы.

А тематическую «Тройку»:

— на стойках «Живое общение» (mosmetro.ru/passengers…)

— во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная»

— в интернет-магазине (shop.mosmetro.ru/?ysclid=ly…) и на маркетплейсах: Яндекс.Маркет, OZON и Wildberries

Новые тематические карты стали ярким штрихом в масштабной зимней рекламной кампании по продвижению туристического потенциала Самарской области. Акция направлена на привлечение внимание к региону, а также на формирование позитивного образа Самарской области среди населения Москвы и других регионов России, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области