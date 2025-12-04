Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия

Делегация туроператоров Самары в рамках бизнес-миссии встретилась с представителями туристической сферы Нижегородской области. В формате круглого стола они обсудили перспективы взаимодействия, в том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства. Также администрация города Самары представила планы развития туризма и основные событийные мероприятия на 2026 год.



В составе делегации Самары приняли участие ООО «Сказка Странствий», АНО «Центр детского туризма «Лаванда», ООО «Альянс тур», ООО «Волжская Транспортная Компания», «Свои на Волге», ООО «Майс Маркет» и ООО «Самарский центр туризма». Среди выработанных предложений – организация железнодорожных туров, взаимодействие Детских советов по туризму и создание образовательных маршрутов, проведение арт-экскурсий, продвижение промышленного и делового туризма, а также налаживание транспортной доступности между регионами.



Кроме того, департаментом экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самары достигнута предварительная договоренность с нижегородским ООО «Компания по развитию скоростного судоходства «Водолёт», которая занимается речными пассажирскими перевозками по внутренним водным путям на скоростных пассажирских судах. В 2026 году стороны договорились провести тестирование нового маршрута, включающего экскурсионную остановку в Самаре для туристов.



В 2025 году Самара участвует в реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным и направленного на развитие инфраструктуры, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных поездок. Сегодня в Самаре проходит юбилейный форум «Тур Притяжение 2025», объединивший представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов и других экспертов.

Фото: пресс-служба администрации Самары