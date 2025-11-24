158

В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году.

При его поддержке в городе впервые состоялся гастрономический фестиваль «Самара со вкусом», объединивший более 40 тысяч гостей, а также начал свою работу первый информационно-справочный центр, ярмарочные комплексы у Речного вокзала и на улице Ленинградской. Всего на эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 70 млн рублей.

«В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых. Задача – обновить туристическую инфраструктуру и основные экскурсионные маршруты, восстановить исторические здания, наполнить город интересными событиями не только летом, но и в зимний сезон. Чтобы каждый, кто приезжает в Самару, не только почувствовал себя здесь как дома, но и захотел вернуться. Работаем в этом направлении совместно с Правительством Самарской области», – отметил глава города Самары Иван Носков.

Информационно-справочный центр в течение летнего сезона ежедневно посещали до 150 человек, в выходные – до 350 человек, в том числе в составе экскурсионных групп из Самары, соседних городов и регионов.

Одним из ключевых событий летнего сезона в этом году стал гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» – совместный проект Министерства туризма Самарской области и администрации города Самары. Также в этом году Самара принимала гостей в рамках VII Межрегионального фестиваля «Волга театральная», 18-го Международного кинофестиваля «Соль земли», Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» и др. Одним из самых знаковых событий стал Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», объединивший в Самаре более 5 тысяч человек.

Фото: пресс-служба администрации Самары