Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
Оба водителя и мужчина‑пассажир госпитализированы. На месте аварии работали спасатели.
На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля
В Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью до +6°С, днем потеплеет до +8°С.
25 ноября в регионе небольшой дождь, до +9°С
24 ноября в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошел матч ВХЛ.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Соколом» со счетом 2:3
Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.
Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 
Он подвел промежуточные итоги года, поделился результатами и планами по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог и рассказал о подготовке к новогодним праздникам.
Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел «прямую линию» с жителями
Он ознакомился с ремесленными и художественными мастерскими, где создают свои работы резиденты кластера, и обсудил с ними варианты сотрудничества.
Иван Носков встретился с резидентами креативного кластера «Дом 77»
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году

24 ноября 2025 19:27
158
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».

В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году. 

При его поддержке в городе впервые состоялся гастрономический фестиваль «Самара со вкусом», объединивший более 40 тысяч гостей, а также начал свою работу первый информационно-справочный центр, ярмарочные комплексы у Речного вокзала и на улице Ленинградской. Всего на эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 70 млн рублей. 

«В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых. Задача – обновить туристическую инфраструктуру и основные экскурсионные маршруты, восстановить исторические здания, наполнить город интересными событиями не только летом, но и в зимний сезон. Чтобы каждый, кто приезжает в Самару, не только почувствовал себя здесь как дома, но и захотел вернуться. Работаем в этом направлении совместно с Правительством Самарской области»,  – отметил глава города Самары Иван Носков. 

Информационно-справочный центр в течение летнего сезона ежедневно посещали до 150 человек, в выходные – до 350 человек, в том числе в составе экскурсионных групп из Самары, соседних городов и регионов. 

Одним из ключевых событий летнего сезона в этом году стал гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» – совместный проект Министерства туризма Самарской области и администрации города Самары. Также в этом году Самара принимала гостей в рамках VII Межрегионального фестиваля «Волга театральная», 18-го Международного кинофестиваля «Соль земли», Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» и др. Одним из самых знаковых событий стал Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», объединивший в Самаре более 5 тысяч человек.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара Туризм

