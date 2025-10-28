Одиннадцать маршрутов и проектов губернии вышли в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 

В финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» прошли одиннадцать туристических маршрутов и проектов Самарской области. Всего в этом году на конкурс поступило 455 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь.
Напомним, премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. Она присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.
В числе финалистов от Самарской области:
В номинации «Лучшая туристическая карта города»:
- Туристическая карта города Тольятти.
В номинации «Лучшая экскурсия в городе»:
- Городская экскурсия на автобусе-кабриолет;
- Обзорная экскурсия по городу «Чапаевск – город с военной историей. Чапаевск – город с сильным характером» с посещением музея одного из оборонных предприятий;
- Пешеходный туристический маршрут по туристскому центру Автозаводского района городского округа Тольятти.
В номинации «Лучший аудиогид»:
- Аудиогид Sам Гид;
- Виртуальная прогулка по Тольятти.
В номинации «Лучший военно-исторический маршрут»:
- Маршрут Победы. Герои — ставропольчане.
В номинации «Лучший маршрут выходного дня»:
- Маршрут выходного дня в Самарской области.
В номинации «Лучший маршрут образовательного туризма»:
- ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ.
В номинации «Лучший маршрут промышленного туризма»:
- Энергия твоего будущего.
В номинации «Лучший туристический путеводитель»:
- Гид по городу «Открой Тольятти».
Финальные мероприятия Всероссийской туристской премии «Маршрут года» состоятся с 13 по 15 ноября в городе Пермь. Участникам предстоит представить свои проекты экспертному жюри и продемонстрировать достижения регионального туризма.
Развитие туризма в Самарской области осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Фото: Министерство туризма Самарской области