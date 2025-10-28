Я нашел ошибку
Главные новости:
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
Одиннадцать маршрутов и проектов губернии вышли в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 

28 октября 2025 14:36
145
Участникам предстоит представить свои проекты экспертному жюри и продемонстрировать достижения регионального туризма.

В финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» прошли одиннадцать туристических маршрутов и проектов Самарской области. Всего в этом году на конкурс поступило 455 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь. 

Напомним, премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. Она присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

В числе финалистов от Самарской области: 
В номинации «Лучшая туристическая карта города»:
- Туристическая карта города Тольятти.
В номинации «Лучшая экскурсия в городе»: 
- Городская экскурсия на автобусе-кабриолет;
- Обзорная экскурсия по городу «Чапаевск – город с военной историей. Чапаевск – город с сильным характером» с посещением музея одного из оборонных предприятий;
- Пешеходный туристический маршрут по туристскому центру Автозаводского района городского округа Тольятти.
В номинации «Лучший аудиогид»: 
- Аудиогид Sам Гид;
- Виртуальная прогулка по Тольятти.
В номинации «Лучший военно-исторический маршрут»:
- Маршрут Победы. Герои — ставропольчане.
В номинации «Лучший маршрут выходного дня»:
- Маршрут выходного дня в Самарской области.
В номинации «Лучший маршрут образовательного туризма»:
- ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ.
В номинации «Лучший маршрут промышленного туризма»:
- Энергия твоего будущего.
В номинации «Лучший туристический путеводитель»:
- Гид по городу «Открой Тольятти».

Финальные мероприятия Всероссийской туристской премии «Маршрут года»  состоятся с 13 по 15 ноября в городе Пермь. Участникам предстоит представить свои проекты экспертному жюри и продемонстрировать достижения регионального туризма.

Развитие туризма в Самарской области осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

 

Фото: Министерство туризма Самарской области

