Одиннадцать маршрутов и проектов губернии вышли в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 

В финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» прошли одиннадцать туристических маршрутов и проектов Самарской области. Всего в этом году на конкурс поступило 455 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь.

Напомним, премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. Она присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

В числе финалистов от Самарской области:

В номинации «Лучшая туристическая карта города»:

- Туристическая карта города Тольятти.

В номинации «Лучшая экскурсия в городе»:

- Городская экскурсия на автобусе-кабриолет;

- Обзорная экскурсия по городу «Чапаевск – город с военной историей. Чапаевск – город с сильным характером» с посещением музея одного из оборонных предприятий;

- Пешеходный туристический маршрут по туристскому центру Автозаводского района городского округа Тольятти.

В номинации «Лучший аудиогид»:

- Аудиогид Sам Гид;

- Виртуальная прогулка по Тольятти.

В номинации «Лучший военно-исторический маршрут»:

- Маршрут Победы. Герои — ставропольчане.

В номинации «Лучший маршрут выходного дня»:

- Маршрут выходного дня в Самарской области.

В номинации «Лучший маршрут образовательного туризма»:

- ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ.

В номинации «Лучший маршрут промышленного туризма»:

- Энергия твоего будущего.

В номинации «Лучший туристический путеводитель»:

- Гид по городу «Открой Тольятти».

Финальные мероприятия Всероссийской туристской премии «Маршрут года» состоятся с 13 по 15 ноября в городе Пермь. Участникам предстоит представить свои проекты экспертному жюри и продемонстрировать достижения регионального туризма.

Развитие туризма в Самарской области осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Министерство туризма Самарской области