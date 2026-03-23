Ветеран СВО из Самарской области предложил построить ФОК в родном селе Марьевка

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
На ликвидацию последствий ДТП за последние сутки пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 4 раза.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-0.84
EUR 97.29
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

122
Участник региональной программы «Школа героев» Владимир Харьков представил социально-значимый проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка. Инициатива ветерана специальной военной операции получила поддержку районных властей и депутатов Самарской Губернской Думы.
Владимир Харьков — участник второго потока программы «Школа героев», которая реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева как региональное продолжение президентской программы «Время героев». В рамках обучения каждый курсант разрабатывает проект, направленный на решение конкретных проблем региона. Владимир выбрал тему, важную для его малой родины — села Марьевка, где проживает около двух тысяч человек.
«У меня изначально была идея помочь малой родине. Во время обучения в "Школе героев" мы обсудили с главой сельского поселения Марьевка, чем можно помочь, и появился такой проект. Мы посмотрели, обсудили все достижения и начали двигаться в этом направлении», — поделился Владимир Харьков.
Выбор объекта не случаен. Марьевка обладает удобной логистикой, а местная молодежь активно занимается спортом. Спортивные команды села, особенно хоккеисты, не раз занимали призовые места на областных соревнованиях.
Планируется, что новый ФОК площадью 300 квадратных метров объединит в себе три ключевые зоны: универсальный спортивный зал, зал для художественной гимнастики и помещение для фитнеса. Детали проекта Владимир прорабатывал во время встречи вместе со своим наставником в рамках программы «Школа героев» — главой Пестравского района Сергеем Ермоловым.
«Это гордость нашего района, наш земляк, — отметил Сергей Ермолов. — Владимир проходил здесь стажировку, и, наверное, даже не столько я был наставником, сколько мы вместе здесь много взаимозаменяли друг друга и получали важный опыт».
Глава района подчеркнул социальную значимость проекта для муниципалитета. По его словам, строительство ФОКа в Марьевке — это действительно важный объект, так как единственный действующий ФОК находится в районном центре Пестравка, расположенном более чем в 40 километрах от села.
В настоящий момент все курсанты второго потока «Школы героев» работают над реализацией своих инициатив, охватывающих широкий спектр направлений: от транспорта и строительства до здравоохранения, культуры и спорта. 

 

Фото предоставлено Владимиром Харьковым

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
282
312
272
291
568
Весь список