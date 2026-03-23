В облправительстве утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год

Документ разрабатывался министерством природных ресурсов и экологии Самарской области с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом. В его основу легли 16 планов тушения лесничеств, городских лесов и особо охраняемых природных территорий.

Сводный план определяет привлечение сил и средств лесопожарных формирований минприроды Самарской области, национальных парков «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», Жигулевского заповедника, подразделений МЧС, ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», лесопользователей и лесопожарных формирований Ульяновской области и Республики Татарстан. На случай возникновения чрезвычайной ситуации в результате лесных пожаров документом предусмотрено привлечение 1937 человек, 608 единиц техники, 2552 единиц оборудования и 4224 иных средств пожаротушения. Кроме того, сводный план содержит картографические материалы с маршрутами патрулирования 15 беспилотных летательных аппаратов, которые находятся в распоряжении лесопожарных станций минприроды.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов подчеркнул: «Мы учли уроки прошлых лет и усилили направление. Привлечение к тушению лесных пожаров лиц, использующих леса, в рамках заключенных соглашений в 2026 году увеличилось в три раза по сравнению с 2025 годом — с 80 до 242».

Данные, заложенные в сводном плане, позволяют оперативно получать необходимую информацию при ликвидации крупных возгораний. К примеру, в случае пожара на границе с Ульяновской областью, угрожающего лесному фонду и населенным пунктам региона, дежурный региональной диспетчерской службы минприроды не тратит время на поиск контактов подразделений МЧС и Лесопожарного центра соседнего субъекта, а также лиц, входящих в соответствующие штабы и комиссии, — все эти сведения содержатся в сводном плане. В результате группы пожаротушения прибывают к месту оперативно, работа штабов организуется без задержек.