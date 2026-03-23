«Народный бюджет Самарской области»: определены победители конкурсного отбора мероприятий по самообложению граждан к реализации в 2026 году

27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год. В конкурсную комиссию поступило 28 общественных инициатив.

Заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан состоялось 20 марта 2026 года. Решением конкурсной комиссии в соответствии с критериями конкурсного отбора признаны победителями 24 мероприятия по поддержке решений о самообложении граждан (список победителей - https://www.samregion.ru/open_government/pobediteli-meropriyatij-po-podderzhke-reshenij-o-samooblozhenii-grazhdan-na-2026-god/).

Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета в размере 75% от стоимости объекта.

Принять участие в мероприятиях по поддержке решений о самообложении граждан могут только жители поселений Самарской области. Стоимость мероприятия складывается из двух источников: средства самообложения граждан, добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц (25%) и средства областного бюджета (75%).

Напомним, в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области» 27 января уже состоялось подведение итогов по поддержке общественных проектов для реализации в 2026 году. На конкурс было заявлено 365 проектов, поддержку получили 211 инициатив граждан.

Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.

С инициативой участия в программе могут выступить: жители Самарской области (обратившись в администрацию муниципального образования, на территории которого планируется реализация объекта), органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования.

Выдвинуть инициативу можно по следующим направлениям:

● водоснабжение и (или) водоотведение;

● дорожная деятельность (дороги, тротуары, парковки, проезды, разворотные площадки и другое), и (или) пешеходные дорожки, и (или) мосты;

● пожарная безопасность;

● объекты сферы культуры (за исключением образовательных учреждений и организаций);

● объекты монументального искусства и (или) культурного наследия;

● освещение;

● озеленение;

● охрана окружающей среды;

● городские леса и (или) леса особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;

● фонтаны и (или) декоративные водоемы;

● малые архитектурные формы;

● площадки для игр детей и (или) отдыха взрослых;

● площадки для выгула и (или) дрессировки собак;

● объекты развития физической культуры и (или) массового спорта (в том числе площадки для занятий физической культурой и спортом);

● объекты массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования;

● объекты туристической инфраструктуры;

● народные художественные промыслы;

● места захоронений (за исключением индивидуальных и семейных захоронений);

● площадки и (или) контейнеры для сбора твердых коммунальных и (или) бытовых и (или) крупных негабаритных отходов;

● лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения.

Подробная информация о государственной программе Самарской области «Народный бюджет Самарской области», правилах участия и сроках подачи заявок размещена на сайте: https://www.samregion.ru/open_government/narodnyj-byudzhet-samarskoj-oblasti/