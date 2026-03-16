Я нашел ошибку
Главные новости:
Депутат ГД Чаплин предупреждает, что многие дачники начинают обрезать деревья слишком рано.
Дачников предупреждают: не делайте грубых ошибок в саду в марте
16 марта в гБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» открыли мемориальную доску первому директору корпуса, казачьему полковнику Александру Рябову.
В Самарском казачьем кадетском корпусе открыли мемориальную доску первому директору корпуса Александру Рябову
С 10 по 16 марта в Самарской области произошло 48 техногенных пожаров. Погибших нет.
МЧС СО: оперативная обстановка в регионе за прошедшую неделю
С 2023 по 2024 год слесарь одного из предприятий ОПК СО осуществлял оптико-электронную разведку в отношении производимой продукции и данные передавал СБУ.
Работник ОПК Самарской области осужден за госизмену
16 марта суд освободил из-под домашнего ареста блогера Лерчек, после подтверждения у нее онкологического заболевания.
Суд отпустил блогера Лерчек из-под домашнего ареста по состоянию здоровья
Дом.ру: мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 Терабайта в месяц.
Дом.ру: ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов в трех городах России
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве
15 марта 2026 года самарец, находясь в коммунальной квартире по месту жительства, во время пьяной драки нанес смертельные удары ножом своему знакомому.
В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
0.82
EUR 92.66
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО: оперативная обстановка в регионе за прошедшую неделю

331
С 10 по 16 марта в Самарской области произошло 48 техногенных пожаров. Погибших нет.

С 10 по 16 марта в Самарской области произошло 48 техногенных пожаров. Погибших нет.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в городских округах Самара (11) и Сызрань (5), в муниципальных районах Ставропольский (3) и Волжский (3).

На водных объектах области происшествий не произошло.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 26 раз.

12 марта зарегистрирован один случай отравления угарным газом в Советском районе Самары.

В результате происшествия пострадали мужчина 1990 г.р. и женщина 1982 г.р.

Причина инцидента - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

МЧС России рекомендует:

- следите за исправностью электропроводки, доверяйте ее ремонт профессионалам;

- не оставляйте непотушенную сигарету, тушите ее только в пепельнице;

- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

- установите в жилье автономный пожарный извещатель;

- следите за исправностью газового оборудования;

- не выходите на непрочный лед водоемов, хрупкий весенний лед может проломиться в любую минуту.

При пожаре звоните 101, или по единому номеру вызова экстренных служб - 112

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На втором этапе командно-штабного учения в регионе был проведён смотр сил и средств, задействованных в борьбе с природными пожарами.
12 марта 2026, 22:19
Сегодня в регионе проходит второй этап Всероссийского командно-штабного учения
На втором этапе командно-штабного учения в регионе был проведён смотр сил и средств, задействованных в борьбе с природными пожарами.
687
11 марта на учениях отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами.
11 марта 2026, 21:03
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
11 марта на учениях отрабатываются меры по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, паводками и природными пожарами.
777
Со 2 по 10 марта в Самарской области произошло 64 техногенных пожара. Погибли 2 человека.
10 марта 2026, 16:49
ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за прошедшую неделю
Со 2 по 10 марта в Самарской области произошло 64 техногенных пожара. Погибли 2 человека.
737
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
1493
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
705
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
1241
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
706
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
831
Весь список