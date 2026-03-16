МЧС СО: оперативная обстановка в регионе за прошедшую неделю

С 10 по 16 марта в Самарской области произошло 48 техногенных пожаров. Погибших нет.
Наибольшее количество пожаров зафиксировано в городских округах Самара (11) и Сызрань (5), в муниципальных районах Ставропольский (3) и Волжский (3).
На водных объектах области происшествий не произошло.
Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 26 раз.
12 марта зарегистрирован один случай отравления угарным газом в Советском районе Самары.
В результате происшествия пострадали мужчина 1990 г.р. и женщина 1982 г.р.
Причина инцидента - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
МЧС России рекомендует:
- следите за исправностью электропроводки, доверяйте ее ремонт профессионалам;
- не оставляйте непотушенную сигарету, тушите ее только в пепельнице;
- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
- установите в жилье автономный пожарный извещатель;
- следите за исправностью газового оборудования;
- не выходите на непрочный лед водоемов, хрупкий весенний лед может проломиться в любую минуту.
При пожаре звоните 101, или по единому номеру вызова экстренных служб - 112