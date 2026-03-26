Меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево

В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Асекеево – Филипповка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево, сообщает пресс служба Самарской пригородной пассажирской компании.



31 марта, 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30 апреля, 01 мая 2026г. отменяется пригородный поезд

№ 7510 Самара (отпр.09.03) – Похвистнево (приб.11.43)



31 марта, 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30 апреля 2026г. отменяется пригородный поезд

№ 7509 Похвистнево (отпр.15.46) – Самара (приб.18.38)



31 марта,01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29,30 апреля 2026г.

1. отменяется пригородный поезд

№ 7522 Самара (отпр.16.37) – Новоотрадная (приб.18.25)

2. поезд № 7530 Самара (отпр.21.00) – Новоотрадная (приб.22.44)

устанавливается сообщением Самара (отпр.21.00) – Кинель (приб.21.55,5)

на участке Кинель – Новоотрадная отменяется



01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29,30 апреля 2026г.отменяется пригородный поезд

№ 7527 Похвистнево (отпр.06.03) – Самара (приб.08.48)

01 мая 2026г. отменяются пригородные поезда

1. № 7529 Новоотрадная (отпр.05.42) – Самара (приб.07.32)

2. № 6505 Новоотрадная (отпр.15.09) – Самара (приб.17.10)



01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29,30 апреля 2026г.

поезд № 7529 Новоотрадная (отпр.05.43) – Самара (приб.07.32)

устанавливается сообщением Похвистнево (отпр.04.45) – Самара (приб.07.32)



поезд № 7506 Самара (отпр.12.19) – Новоотрадная (приб.14.02)

устанавливается сообщением Самара (отпр.12.19) – Похвистнево (приб.14.58)

