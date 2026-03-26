В Самаре начинается новый отбор на стипендиальную программу для инженерных специальностей

Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки металлов давлением, сварочного производства и эксплуатации промышленного оборудования.

Совместно с министерством науки и высшего образования Самарской области и министерством образования Самарской области фонд «Эмпатия» проводит отбор второй год подряд. Принять участие могут представители трёх учебных заведений:

«Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва»,

«Самарского металлургического колледжа»,

«Самарского государственного технического университета».

Заявки принимаются в университетах и колледже до 15 апреля. Студентам очной формы обучения и сотрудникам со стажем работы не менее трёх лет необходимо подготовить пакет документов, включающий материалы и видеовизитку со значимыми достижениями. Кандидатов будут оценивать представители конкурсной комиссии из министерства науки и высшего образования области. Они рассмотрят академические успехи студентов, преподавательскую и научную деятельность молодых сотрудников, результаты практической деятельности и другие показатели в зависимости от критериев учебного заведения.

«Министерство науки и высшего образования Самарской области второй год выступает соорганизатором стипендиальной программы для инженерных специальностей совместно с Фондом «Эмпатия». Данная инициатива направлена на стимулирование научно-исследовательской и инновационной активности молодёжи, а также на привлечение студентов к реализации проектов, способствующих развитию реального сектора экономики. Программа открывает перед стипендиатами перспективы трудоустройства в ключевых отраслях региона – металлургии и машиностроении – и позволяет им строить будущее здесь, в нашем регионе», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

«Второй год подряд жители Самарской области могут получить поддержку в рамках стипендиальной программы. Это хорошая возможность и дополнительная мотивация для обучающихся колледжей и техникумов повысить свои знания и навыки в сфере металлургии и машиностроения. Данные направления важны для экономики Самарской области, нам важно растить будущих высококвалифицированных специалистов для предприятий региона. Эта стипендия – одна из мер поддержки для студентов СПО, а также их педагогов и наставников», – сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

По итогам отбора стипендию от фонда «Эмпатия» будут получать 30 студентов и 15 научных сотрудников. Для учащихся она составит 180 000 рублей в течение года (две выплаты по 90 000 рублей), а для научных работников – 120 000 рублей (единоразово). Результаты конкурсного отбора и имена стипендиатов будут объявлены в конце учебного года, а выплаты начнутся с 1 сентября.

Генеральный директор «Самарский металлургический завод», Сергей Бурцев отметил: «Для промышленных предприятий региона подготовка квалифицированных инженерных кадров – вопрос стратегический. Мы благодарны фонду «Эмпатия» и лично акционеру нашего предприятия Михаилу Евгеньевичу Шелкову за системную поддержку студентов и молодых специалистов именно тех направлений, которые формируют основу нашего производства. Такие программы помогают талантливой молодёжи увидеть реальные перспективы в профессии и принять решение остаться работать в регионе».

Цель стипендиальной программы — укрепление кадрового потенциала региона, повышение престижа инженерных профессий и привлечение перспективных специалистов на промышленные предприятия Самарской области.

Фото: благотворительный фонд «Эмпатия»