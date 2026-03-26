Диспансеризация, реабилитация, специализированное направление: в регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей.

Совершенствование системы оказания адресной помощи вернувшимся из зоны боевых действий остается неизменным приоритетом Правительства региона. Напомним, в Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.

«Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. С 2023 года организовано проведение расширенной диспансеризации ветеранов СВО, и для удобства прохождения и проведения комплексной услуги были организованы 4 якорные медорганизации - в Самаре, Тольятти и Сызрани. На медицинском сопровождении на март текущего года состоит 3126 ветеранов специальной военной операции и 26110 членов семей. В этом году более 600 участников СВО прошли углубленную диспансеризацию», – отметил и.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Среди учреждений, где ветераны и члены их семей проходят расширенную диспансеризацию – Сызранская центральная городская и районная больница.

«На днях на базе поликлиники поселка Варламово 30 человек прошли комплексное медицинское обследование, и для каждого было организовано индивидуальное сопровождение, чтобы ни один вопрос не остался без внимания, – рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова, - Каждый пациент прошел осмотр у 10 специалистов, получил рекомендации, некоторых направили на дополнительную диагностику. Такой подход позволяет не просто проверить здоровье, а выстроить персональный маршрут медицинского сопровождения».

По завершении ветеранам выдаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, включая р

реабилитацию. В 2025 году ее прошли более 2400 участников СВО и членов их семей.

«Диспансеризация – это важный этап диагностики нашего организма. Для нас организованы очень удобные условия – точное время, встречают, проведут по всем врачам, назначат необходимые обследования и при необходимости выпишут лекарственные препараты. Мы благодарны всем специалистам и минздраву за организацию медпомощи и персонализированный подход к нам – ветеранам боевых действий», – рассказал Дмитрий Нянькин.

