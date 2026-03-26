В военном клиническом госпитале в п.г.т. Рощинский выступил Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.
В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании.
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное.
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Асекеево – Филипповка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево.
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Черноречье в садовом товариществе «Надежда» горит дом.
Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей

В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.

Диспансеризация, реабилитация, специализированное направление: в регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей.

Совершенствование системы оказания адресной помощи вернувшимся из зоны боевых действий остается неизменным приоритетом Правительства региона. Напомним, в Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.

«Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. С 2023 года организовано проведение расширенной диспансеризации ветеранов СВО, и для удобства прохождения и проведения комплексной услуги были организованы 4 якорные медорганизации - в Самаре, Тольятти и Сызрани. На медицинском сопровождении на март текущего года состоит 3126 ветеранов специальной военной операции и 26110 членов семей. В этом году более 600 участников СВО прошли углубленную диспансеризацию», – отметил и.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Среди учреждений, где ветераны и члены их семей проходят расширенную диспансеризацию – Сызранская центральная городская и районная больница.

«На днях на базе поликлиники поселка Варламово 30 человек прошли комплексное медицинское обследование, и для каждого было организовано индивидуальное сопровождение, чтобы ни один вопрос не остался без внимания, – рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова, - Каждый пациент прошел осмотр у 10 специалистов, получил рекомендации, некоторых направили на дополнительную диагностику. Такой подход позволяет не просто проверить здоровье, а выстроить персональный маршрут медицинского сопровождения».

По завершении ветеранам выдаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, включая р
реабилитацию. В 2025 году ее прошли более 2400 участников СВО и членов их семей.

«Диспансеризация – это важный этап диагностики нашего организма. Для нас организованы очень удобные условия – точное время, встречают, проведут по всем врачам, назначат необходимые обследования и при необходимости выпишут лекарственные препараты. Мы благодарны всем специалистам и минздраву за организацию медпомощи и персонализированный подход к нам – ветеранам боевых действий», – рассказал Дмитрий Нянькин.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Врач акушер-гинеколог СОКБ им.В,Д. Середавина Светлана Клюяшкина, рассказала, что любые заболевания во время беременности требуют более внимательного отношения. 
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
В рамках спецпроекта #ДНК_Единой_cтраны сегодня в вузах Самарской области стартовали донорские акции, направленные на привлечение активных и здоровых молодых людей к добровольному донорству костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Самарские психологи определили, как перфекционизм влияет на мозг и приводит к анорексии
26 марта 2026  11:12
Самарские психологи определили, как перфекционизм влияет на мозг и приводит к анорексии
323
Врач акушер-гинеколог СОКБ им.В,Д. Середавина Светлана Клюяшкина, рассказала, что любые заболевания во время беременности требуют более внимательного отношения. 
25 марта 2026  19:59
Самарский эксперт: инфекции во время беременности опасны не только для будущей мамы, но и для ребёнка
841
25 марта 2026  17:35
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
746
Практикующий психолог и психотерапевт Ксения Воротынцева рассказала 24 марта о ключевых факторах, влияющих на качество сна, и объяснила, как стресс и повседневные привычки могут мешать полноценному восстановлению организма.
24 марта 2026  22:56
Психотерапевт назвала причины недосыпа при восьмичасовом сне
825
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту
24 марта 2026  17:35
Обновление автопарка Самарской больницы №8 повысило доступность медицинской помощи
818
В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
24 марта 2026  15:45
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
801
Жительницу Сызрани в тяжёлом состоянии после ДТП эвакуировали в областную больницу на вертолете санавиации
24 марта 2026  14:05
Жительницу Сызрани в тяжёлом состоянии после ДТП эвакуировали в областную больницу на вертолете санавиации
748
Главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина рассказала, почему важно соблюдать график вакцинации в рамках Национального календаря прививок.
23 марта 2026  20:59
Тольяттинский врач-педиатр рассказала с чего для ребёнка начинается календарь вакцинации
1206
Врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова: прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции.
23 марта 2026  14:33
Самарский врач-фтизиатр ответила на вопросы о вакцинации от туберкулёза и профилактических мероприятиях
1104
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16107
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
198
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
1031
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
706
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
554
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
644
