Сегодня в селе Черноречье горел  дачный дом на площади 50 квадратных метров

26 марта в 04:58 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Черноречье в садовом товариществе «Надежда» горит дом.

К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46, а также коллеги из Главного управления МЧС России.

Уже на месте было установлено, что горит дачный дом на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б».

В 05:53 пожар был локализован, в 05:59 – объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

