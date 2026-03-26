На пожаре в Большечерниговском районе погиб человек

25 марта в 23:03 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Глушицкий на улице Зинченко горит квартира.

К месту вызова были направлены расчеты из пожарно-спасательной части № 133.

По прибытии было установлено, что горит двухкомнатная квартира на площади 30 квадратных метров.

На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б» и создано звено газодымозащитной службы.

В 00:05 пожар был локализован, в 00:35 – объявлена ликвидация открытого горения. В 01:50 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

К сожалению, погиб 1 человек.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"