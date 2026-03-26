На пожаре в Большечерниговском районе погиб человек

25 марта в 23:03 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Глушицкий на улице Зинченко горит квартира.
К месту вызова были направлены расчеты из пожарно-спасательной части № 133.
По прибытии было установлено, что горит двухкомнатная квартира на площади 30 квадратных метров.
На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б» и создано звено газодымозащитной службы.
В 00:05 пожар был локализован, в 00:35 – объявлена ликвидация открытого горения. В 01:50 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.
К сожалению, погиб 1 человек.
Причины пожара устанавливаются.