Возгорание дома на площади 120 квадратных метров произошло в Волжском районе

15 марта в 14:12 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Шелехметь на улице Шоссейной горит частный дом.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 127 Отряда № 46.
Уже на месте было установлено, что горит частный дом на площади 120 квадратных метров.
Объявлен ранг пожара 1-БИС.
Для тушения оперативно было сформировано звено газодымозащитной службы и поданы 3 ствола «Б».
В 15:17 пожар был локализован, в 15:40 – объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.
