Возгорание дома на площади 120 квадратных метров произошло в Волжском районе

15 марта в 14:12 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Шелехметь на улице Шоссейной горит частный дом.

К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 127 Отряда № 46.

Уже на месте было установлено, что горит частный дом на площади 120 квадратных метров.

Объявлен ранг пожара 1-БИС.

Для тушения оперативно было сформировано звено газодымозащитной службы и поданы 3 ствола «Б».

В 15:17 пожар был локализован, в 15:40 – объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

