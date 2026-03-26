работодатель может запретить перекусывать на рабочем месте

Работодатель может запретить сотрудникам пить чай или перекусывать на рабочем месте и даже привлечь их за это к дисциплинарной ответственности, рассказал РИА Новости член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Илья Пащенко.

По его словам, трудовое законодательство не запрещает перекусывать прямо за столом на работе. По статье 108 Трудового кодекса работнику положен перерыв на отдых и прием пищи, а место в ней не оговаривается.

"Устранить неурегулированность данного вопроса в трудовом законодательстве может сам работодатель, если предусмотрит место и время приема пищи в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных актах", — добавил Пащенко.

Он также предупредил, что нарушение подобных правил ведет к дисциплинарной ответственности, а при неоднократном получении замечаний и выговоров работнику может грозить увольнение.