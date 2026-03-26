В Шенталинском районе двое пострадали ДТП с большегрузом

25 марта 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

В Шенталинском районе в 20:10 на 16,2 км автомобильной дороги «Шентала-Азеево», водитель 1966 г.р., управляя автомобилем Mercedes-Benz с прицепом, двигаясь со стороны с. Шентала, в направлении с. Черемшан, Республики Татарстан, осуществил стоянку на проезжей части, не включив аварийную сигнализацию, в него совершил наезд автомобиль Chevrolet Lacetti, под управлением мужчины 1976 г.р. Пострадавшему водителю легкового автомобиля оказана необходимая помощь на месте ДТП (отказался от обследования в медицинском учреждении), а его пассажир – мужчина 1982 г.р. госпитализирован в больницу. В отношении водителя большегруза вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). На месте ДТП также работали пожарные-спасатели ПСЧ№ 131 противопожарной службы Самарской области.