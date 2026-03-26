Зарплаты в общепите выросли на 36%: рынок требует узких навыков и быстрых форматов обучения

Эксперты Авито Работы и гастроакадемии STANFOOD by METRO зафиксировали заметное усиление конкуренции за квалифицированные кадры в сфере общественного питания. По итогам зимы 2025–2026 годов средние предлагаемые зарплаты в отрасли выросли на 36% год к году и достигли 68 118 руб/мес, а спрос на ключевые позиции продолжил ускоряться, при этом интерес к профессиональному обучению вырос на 20%.

По данным Авито Работы, по динамике спроса за зиму лидирует профессия шеф-повара: число вакансий для этих специалистов выросло на 69% за год. При этом сама роль шефа трансформируется: сегодня это не только повар, но и управленец, отвечающий за концепцию, экономику кухни и развитие команды.

Рост требований напрямую отражается на уровне доходов. Среди самых высокооплачиваемых специалистов отрасли лидируют су-шефы — их средний предлагаемый доход составляет 108 058 руб/мес, что на 14% выше показателя прошлого года.

На втором месте по уровню зарплатных предложений находятся шеф-повара — в среднем 93 339 руб/мес (+8% за год). Шеф-повар отвечает за концепцию кухни, разработку меню и управление командой. Тройку лидеров замыкают тандырщики: их средний предлагаемый доход составляет 87 714 руб/мес.

Рост зарплат сопровождается и структурными изменениями в подготовке специалистов. По данным STANFOOD by METRO, за 2025 год число обучающихся в гастроакадемии увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим годом, при этом 90% из них уже имели опыт работы в отрасли. Это указывает на сдвиг от базового обучения к постоянному повышению квалификации как ключевому инструменту карьерного роста.