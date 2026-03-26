Строительство магистрали Центральной в Самаре отложено из‑за нехватки средств

Сроки возведения следующего участка магистрали Центральной в Самаре сдвинулись. Как заявил на заседании комитета губернской думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам министр транспорта региона Артур Абдрашитов, проект приостановлен из‑за отсутствия финансирования.

Всего магистраль включает четыре этапа. Первый из них завершен: дорогу с развязками от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары открыли 3 декабря 2025 года. Второй этап предполагает строительство трассы от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Ранее власти рассматривали возможность привлечения инвестора с окупаемостью за счет платного проезда, но позже отказались от этой схемы.

По словам Абдрашитова, проектная документация второго этапа готова и прошла госэкспертизу. Однако бюджетная ситуация в конце 2025 — начале 2026 года изменилась, поэтому сейчас ищут дополнительные источники финансирования, в том числе федеральную поддержку. Начать строительство в 2026‑м, как планировалось ранее, скорее всего, не удастся, пишет Самарская газета.