В Самаре потратят 35,9 млн рублей на отлов и содержание бездомных животных

В областной столице объявили поиск подрядчика для работы с бездомными животными — соответствующий контракт появился на сайте госзакупок. Максимальная стоимость — 35,9 млн рублей.

Исполнитель будет заниматься отловом собак и кошек, их транспортировкой и временным содержанием. Животных осмотрят ветеринары, проведут вакцинацию от бешенства, чипирование, стерилизацию или кастрацию, а также обеспечат карантин и уход в течение 30 дней. При необходимости предусмотрена эвтаназия.

После всех процедур животных планируют возвращать в привычную среду обитания.

Контракт будет действовать с момента подписания до 30 ноября 2026 года, пишет Самара-МК.