В Самаре начали вручать памятные знаки юнармейцам, принимавшим участие в Параде Памяти 7 ноября 2025 года на площади Куйбышева.
Памятные знаки за участие в Параде Памяти – 2025 вручают юнармейцам Самары
Россияне через суд могут получить компенсацию за табачный дым, попадающий в квартиру от соседей
Межрегиональный фестиваль локальной кухни «Волжские сезоны» в 2026 году решили не проводить
Памятные знаки за участие в Параде Памяти – 2025 вручают юнармейцам Самары

В Самаре начали вручать памятные знаки юнармейцам, принимавшим участие в Параде Памяти 7 ноября 2025 года на площади Куйбышева.

В Самаре начали вручать памятные знаки юнармейцам, принимавшим участие в Параде Памяти 7 ноября 2025 года на площади Куйбышева. Церемонии награждения проходят в каждом из районов областной столицы, на сегодняшний день они уже состоялись в Ленинском и Промышленном районах.

«В прошлом году в параде приняли участие более 100 парадных расчетов, половина из которых — юнармейцы. Парад продолжает иметь и международное значение. Важно, чтобы международное сообщество видело сплочение жителей России и нашей молодежи вокруг исторического события в память о дедах и прадедах, сохранение исторической памяти и связи поколений, объединение вокруг ценностей, о которых говорит Президент. Это очень важно.  Каждый из нас должен почувствовать свою сопричастность и гражданскую позицию по защите своей Родины, ее тысячелетней истории, культуры, языка, героев прошлых, настоящих и будущих поколений», – отметил врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов.

В Ленинском районе отмечены ученики школ №№ 6, 12, 70, 132 и 148, которые в составе сводного отряда прошли по площади Куйбышева 7 ноября 2025 года. В Промышленном районе награждены ученики школ №№ 45, 49, 53, 65, 83, 85 100, 109, 154 и 175. Каждому из них были вручены памятный знак и благодарственное письмо.
 
«Юнармейцы прошли маршем по площади Куйбышева — по той самой площади, где в 1941 году состоялся легендарный парад. Своим маршем они подтвердили: память жива, а традиции продолжаются из поколения в поколение. Пусть памятные знаки станут не просто символом участия в историческом событии, но и источником вдохновения для отличной учёбы, спортивных побед, добрых дел и служения Родине, – сказал глава города Самары Иван Носков. – В этом году мы проводим Парад Памяти в особом статусе — как Юнармейская столица России. Для ребят, которые выйдут на площадь, это двойная ответственность и огромная гордость. Верим в них и знаем, что они достойно представят город».
 
Также в районах Самары вручают почетные знаки регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Самарской области. В Промышленном районе за деятельность по развитию регионального отделения, а также за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд награждены директора школ №№ 154 и 175 Наталия Корнилова и Татьяна Булатова, начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Промышленного района Андрей Коротин, руководители юнармейских отрядов школ №№ 109, 154 и 49 Андрей Вавилов, Владимир Шемякин и Наталья Кужикова.
 
Дучшим юнармейским отрядом Самары по итогам 2025 года стал отряд «Алмаз» под руководством Романа Федорова — ему был вручен переходящий Кубок Юнармии Самарской области. На сегодняшний день в Самаре действует 141 юнармейский отряд, в составе которых числится уже почти 9 тысяч юнармейцев.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

