«Финансовый десант» высадился в Кошкинском районе: жители губернии повышают финансовую грамотность

Министерство финансов Самарской области, Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ и Региональный центр финансовой грамотности населения провели серию выездных мероприятий в Кошкинском районе. Мероприятия прошли в рамках межведомственного просветительского проекта «Финансовый десант», целью которого является комплексное финансовое просвещение различных целевых аудиторий. Проект привлек внимание общественных организаций, которые активно включились в работу.

Особое внимание в ходе выезда было уделено социально незащищенным категориям граждан. В селе Большая Романовка для воспитанников социально-реабилитационного центра «Феникс» провели квест «Территория финансов». В игровой форме ребята познакомились с основами финансового планирования, кибербезопасностью и разумным управлением личными средствами. Для сотрудников центра была организована отдельная беседа, посвященная вопросам кибербезопасности, сбережений и инвестиций.

Данная работа организована в рамках взаимодействия с общественными объединениями, о важности которого говорилось на февральском заседании Координационного совета по финансовой грамотности под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области – министра финансов Ольги Собещанской и управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России Алексея Колоскова. Проект «Территория гармонии», реализуемый АНО «Самарский центр трудоустройства, социализации, образовательного и культурного развития молодежи «Гармония», стал одной из площадок, где объединились ресурсы ведомств для помощи конкретным людям.

«Эффективность работы по финансовой грамотности измеряется не количеством проведенных мероприятий, а реальными изменениями в жизни людей. Особенно это касается социально незащищенных категорий. Общественные организации работают с конкретными людьми, видят их проблемы, могут отследить результат. Министерство финансов создает условия для масштабирования таких инициатив, объединяя ресурсы разных ведомств и экспертное сообщество», — подчеркнула Ольга Собещанская.

Ярким событием выезда стала встреча с учениками и сотрудниками общеобразовательной школы села Кошки. В рамках проекта «Финансовый десант» при содействии Самарской областной детской библиотеки для школьников организовали игру «Знаток ФинЗОЖ». Участники отвечали на вопросы об истории финансового дела в России, налогах, первом заработке, правах потребителей финансовых услуг, инициативном бюджетировании и способах защиты от мошенников. Для взрослой аудитории провели «Кибервикторину», вопросы которой были построены на реальных ситуациях и существующих мошеннических схемах.

Эксперты Банка России напомнили, что учиться управлять деньгами и защищать их от угроз можно в любом возрасте. Например, накопить средства на большую покупку с помощью Программы долгосрочных сбережений. Выгодными условиями и гарантированной возможностью получения дохода от софинансирования вложений государством уже воспользовались более 270 тысяч жителей Самарской области.

Также жителей региона пригласили присоединиться к бесплатным просветительским проектам регулятора: онлайн-урокам для школьников, проекту «Финтрек» для студентов и молодежи, онлайн-занятиям для пенсионеров, а также курсу для экономически активных граждан «Практичные финансы: от знаний к действиям».

«Повышение финансовой грамотности помогает людям более уверенно чувствовать себя в жизни. Важно, что эту работу мы проводим со всеми жителями региона, начиная от дошкольников и до пенсионеров. Очень важно уделить внимание экономически активным гражданам, которые ежедневно принимают финансовые решения. От этого зависит качество жизни нашего общества», — отметил управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России Алексей Колосков.

Напомним, Самарская область входит в тройку лидеров всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» по итогам четвертого, пятого и шестого этапов. Лидирующие позиции региону обеспечила активность жителей. Сейчас идет восьмой этап – «Азбука инвестора». Повысить свою финансовую грамотность совершенно бесплатно можно на сайте моифинансы.рф.

