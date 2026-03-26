«Финансовый десант» высадился в Кошкинском районе: жители губернии повышают финансовую грамотность

В военном клиническом госпитале в п.г.т. Рощинский выступил Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.
В военном госпитале поселка Рощинский участники СВО могли услышать программу «Русская рапсодия»
В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании.
В Самаре определены лучшие химики-лаборанты «Т Плюс»
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное.
КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Асекеево – Филипповка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево.
Меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
26 марта в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Черноречье в садовом товариществе «Надежда» горит дом.
Сегодня в селе Черноречье горел  дачный дом на площади 50 квадратных метров
Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки
В Самаре начинается новый отбор на стипендиальную программу для инженерных специальностей
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
«Финансовый десант» высадился в Кошкинском районе: жители губернии повышают финансовую грамотность

242
Минфин СО, Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ и Региональный центр финансовой грамотности населения провели серию выездных мероприятий в Кошкинском районе.

Министерство финансов Самарской области, Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ и Региональный центр финансовой грамотности населения провели серию выездных мероприятий в Кошкинском районе. Мероприятия прошли в рамках межведомственного просветительского проекта «Финансовый десант», целью которого является комплексное финансовое просвещение различных целевых аудиторий. Проект привлек внимание общественных организаций, которые активно включились в работу.
Особое внимание в ходе выезда было уделено социально незащищенным категориям граждан. В селе Большая Романовка для воспитанников социально-реабилитационного центра «Феникс» провели квест «Территория финансов». В игровой форме ребята познакомились с основами финансового планирования, кибербезопасностью и разумным управлением личными средствами. Для сотрудников центра была организована отдельная беседа, посвященная вопросам кибербезопасности, сбережений и инвестиций.
Данная работа организована в рамках взаимодействия с общественными объединениями, о важности которого говорилось на февральском заседании Координационного совета по финансовой грамотности под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области – министра финансов Ольги Собещанской и управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России Алексея Колоскова. Проект «Территория гармонии», реализуемый АНО «Самарский центр трудоустройства, социализации, образовательного и культурного развития молодежи «Гармония», стал одной из площадок, где объединились ресурсы ведомств для помощи конкретным людям.
«Эффективность работы по финансовой грамотности измеряется не количеством проведенных мероприятий, а реальными изменениями в жизни людей. Особенно это касается социально незащищенных категорий. Общественные организации работают с конкретными людьми, видят их проблемы, могут отследить результат. Министерство финансов создает условия для масштабирования таких инициатив, объединяя ресурсы разных ведомств и экспертное сообщество», — подчеркнула Ольга Собещанская.

Ярким событием выезда стала встреча с учениками и сотрудниками общеобразовательной школы села Кошки. В рамках проекта «Финансовый десант» при содействии Самарской областной детской библиотеки для школьников организовали игру «Знаток ФинЗОЖ». Участники отвечали на вопросы об истории финансового дела в России, налогах, первом заработке, правах потребителей финансовых услуг, инициативном бюджетировании и способах защиты от мошенников. Для взрослой аудитории провели «Кибервикторину», вопросы которой были построены на реальных ситуациях и существующих мошеннических схемах.
Эксперты Банка России напомнили, что учиться управлять деньгами и защищать их от угроз можно в любом возрасте. Например, накопить средства на большую покупку с помощью Программы долгосрочных сбережений.  Выгодными условиями и гарантированной возможностью получения дохода от софинансирования вложений государством уже воспользовались более 270 тысяч жителей Самарской области.
Также жителей региона пригласили присоединиться к бесплатным просветительским проектам регулятора: онлайн-урокам для школьников, проекту «Финтрек» для студентов и молодежи, онлайн-занятиям для пенсионеров, а также курсу для экономически активных граждан «Практичные финансы: от знаний к действиям».
«Повышение финансовой грамотности помогает людям более уверенно чувствовать себя в жизни. Важно, что эту работу мы проводим со всеми жителями региона, начиная от дошкольников и до пенсионеров. Очень важно уделить внимание экономически активным гражданам, которые ежедневно принимают финансовые решения. От этого зависит качество жизни нашего общества», — отметил управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России Алексей Колосков.
Напомним, Самарская область входит в тройку лидеров всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» по итогам четвертого, пятого и шестого этапов. Лидирующие позиции региону обеспечила активность жителей. Сейчас идет восьмой этап – «Азбука инвестора». Повысить свою финансовую грамотность совершенно бесплатно можно на сайте моифинансы.рф.

 

Фото:   минфин СО

В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
198
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
1031
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
706
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
554
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
644
