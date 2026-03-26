Самарский Завод приборных подшипников наращивает производственные мощности

В военном клиническом госпитале в п.г.т. Рощинский выступил Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.
В военном госпитале поселка Рощинский участники СВО могли услышать программу «Русская рапсодия»
В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании.
В Самаре определены лучшие химики-лаборанты «Т Плюс»
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное.
КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Асекеево – Филипповка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево.
Меняется расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
26 марта в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Черноречье в садовом товариществе «Надежда» горит дом.
Сегодня в селе Черноречье горел  дачный дом на площади 50 квадратных метров
Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова приглашает к участию в программе студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: от машиностроения, металлургии и материаловедения до обработки
В Самаре начинается новый отбор на стипендиальную программу для инженерных специальностей
Самарский Завод приборных подшипников наращивает производственные мощности

25 марта «Завод приборных подшипников» посетили председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов и министр промышленности и торговли региона Денис Гурков.

В среду, 25 марта 2026 года, производственную площадку ООО «Завод приборных подшипников» посетили первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов и министр промышленности и торговли региона Денис Гурков.
В настоящее время завод уверенно занимает нишу крупнейшего в стране производителя прецизионных шариковых подшипников. Выпускаемая продукция характеризуется высокой точностью, высоким качеством поверхностей, стабильностью и надёжностью в работе, что особенно важно в приборах, где не допускаются колебания или вибрации. Прецизионные подшипники отличает также долгий срок службы. Они выполняются только из высококачественных сплавов.
Предприятие успешно развивается. За минувшие четыре года Завод приборных подшипников в 2,5 раза увеличил объемы выпуска продукции. В 1,5 раза выросло число работающих. Завод является одним из крупнейших налогоплательщиков: в прошлом году в бюджеты всех уровней было направлено свыше 1,7 миллиарда рублей налогов.
Рост объемов выпуска продукции стал возможен благодаря модернизации производства и обновлению оборудования. Ежегодно предприятие вкладывает значительные средства в приобретение новой техники и совершенствование производственных процессов. Только в минувшем году на эти цели было направлено более 500 млн рублей.
Председатель областного правительства побывал в цехах предприятия и затем провел совещание с руководством завода.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Новости по теме
В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала Татьяна Курбатова из Удмуртского филиала энергокомпании.
26 марта 2026, 18:27
В Самаре определены лучшие химики-лаборанты «Т Плюс»
В Самаре прошёл конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала Татьяна Курбатова из... ЖКХ
132
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
26 марта 2026, 17:59
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи. Здравоохранение
148
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное.
26 марта 2026, 17:45
КбшЖД: Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по пассажирским перевозкам Алексей Ситников провёл брифинг для журналистов. Главное. Новости компаний
175
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
198
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
1031
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
706
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
554
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
644
Весь список