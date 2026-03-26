Самарский Завод приборных подшипников наращивает производственные мощности

В среду, 25 марта 2026 года, производственную площадку ООО «Завод приборных подшипников» посетили первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов и министр промышленности и торговли региона Денис Гурков.

В настоящее время завод уверенно занимает нишу крупнейшего в стране производителя прецизионных шариковых подшипников. Выпускаемая продукция характеризуется высокой точностью, высоким качеством поверхностей, стабильностью и надёжностью в работе, что особенно важно в приборах, где не допускаются колебания или вибрации. Прецизионные подшипники отличает также долгий срок службы. Они выполняются только из высококачественных сплавов.

Предприятие успешно развивается. За минувшие четыре года Завод приборных подшипников в 2,5 раза увеличил объемы выпуска продукции. В 1,5 раза выросло число работающих. Завод является одним из крупнейших налогоплательщиков: в прошлом году в бюджеты всех уровней было направлено свыше 1,7 миллиарда рублей налогов.

Рост объемов выпуска продукции стал возможен благодаря модернизации производства и обновлению оборудования. Ежегодно предприятие вкладывает значительные средства в приобретение новой техники и совершенствование производственных процессов. Только в минувшем году на эти цели было направлено более 500 млн рублей.

Председатель областного правительства побывал в цехах предприятия и затем провел совещание с руководством завода.

